少了5塊錢！日男童買麵包錢不夠 見店員當場丟進垃圾桶嚇哭

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名小學生因為少5塊錢買不到麵包，引發眾多討論。麵包示意圖。 圖／Ingimage
根據日媒「まいどなニュース」報導，一名小學三年級男童近日在附近的麵包店遭遇「5日圓之差的打擊」，引發眾多網友熱議。

這名男童到人氣麵包店想買一個最愛的哈密瓜麵包（類似台灣的菠蘿麵包），結帳時卻發現錢包裡少了5日圓（約台幣1元）。他將麵包交給店員後，對方冷冷表示「還不夠5日圓，那就只能丟掉了」，隨即在孩子眼前將麵包丟進垃圾桶。小男孩受到驚嚇，當場掉下眼淚，哭著回家。母親得知後心疼安慰，並直言「至少不要當著孩子面丟掉」，表示會向店家確認。

這段經歷被母親分享到社群平台後，迅速引來上千則留言。多數網友批評店家的處理方式：「丟掉麵包的成本更高，何必在孩子面前做這種事」、「差5塊錢就能讓孩子更開心，應該多點彈性空間」、「至少可以讓孩子回家拿錢後，再回來拿吧」。

但也有人持相反看法，認為「買東西就是金錢與商品的交換，金額不足本來就不能買」、「若人人都差個幾元就放行，店家損失會很大」、「這也是孩子學習帶夠零用錢的機會」。甚至有網友懷疑事件真實性，直言「從沒聽過有店家會把還能賣的麵包當場丟掉」。

此次事件雖然僅是「5日圓之差」，卻讓許多人反思待客的方式。支持者認為店家應展現更多彈性處理方式，反方則強調規矩不能破例。這場爭論持續延燒，讓「一個麵包」意外成了日本網路上的熱門話題。

