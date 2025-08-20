太離奇！男子乳頭莫名流膿 X光一照發現刀插胸腔8年

坦尚尼亞一名44歲男子，因右側乳頭持續10天流膿到醫院求診，照了X光才發現他胸腔內藏著一把刀，而且他完全不知情。

據ODDITYCENTRAL報導，男子日前到醫院就醫，透露乳頭有白色膿液滲出，卻沒有胸痛、呼吸困難、咳嗽或發燒等症狀。醫師替他拍攝X光檢查，發現胸腔內插著一把小刀，但男子完全不知情。這起案例已經刊登在《美國國家醫學圖書館》（National Library of Medicine）學術期刊，引發各界關注。

男子在照完X光後回想，才記起自己在八年前曾和人打鬥受傷，當時臉部、背部、胸部及腹部都被刀具劃傷，由於醫院沒有任何檢查設備，當年只為他縫合治療。由於傷口癒合良好，加上男子並沒有出現疼痛或任何異狀，因此沒人發現他體內還留有刀片。

醫師發現，這把金屬刀刃從男子的右肩胛骨部位刺入，卻奇蹟般地「避開」了心臟、血管和肺部等重要器官。專家認為，男子之所以能「無痛生活」，是因為周邊組織在刀片四周形成纖維化與血腫，將異物包覆起來。隨著時間推移，壞死的組織引發感染，所以才導致男子乳頭開始流膿。

醫療團隊立即為他進行手術，成功取出刀片與壞死組織，並清除積膿。術後男子先在加護病房觀察24小時，又轉至一般病房療養10天，幸好恢復狀況良好，沒有出現任何異常。