快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

太離奇！男子乳頭莫名流膿 X光一照發現刀插胸腔8年

聯合新聞網／ 綜合報導
男子乳頭流膿，照X光才發現裡頭有刀片。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子乳頭流膿，照X光才發現裡頭有刀片。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

坦尚尼亞一名44歲男子，因右側乳頭持續10天流膿到醫院求診，照了X光才發現他胸腔內藏著一把刀，而且他完全不知情。

ODDITYCENTRAL報導，男子日前到醫院就醫，透露乳頭有白色膿液滲出，卻沒有胸痛、呼吸困難、咳嗽或發燒等症狀。醫師替他拍攝X光檢查，發現胸腔內插著一把小刀，但男子完全不知情。這起案例已經刊登在《美國國家醫學圖書館》（National Library of Medicine）學術期刊，引發各界關注。

男子在照完X光後回想，才記起自己在八年前曾和人打鬥受傷，當時臉部、背部、胸部及腹部都被刀具劃傷，由於醫院沒有任何檢查設備，當年只為他縫合治療。由於傷口癒合良好，加上男子並沒有出現疼痛或任何異狀，因此沒人發現他體內還留有刀片。

醫師發現，這把金屬刀刃從男子的右肩胛骨部位刺入，卻奇蹟般地「避開」了心臟、血管和肺部等重要器官。專家認為，男子之所以能「無痛生活」，是因為周邊組織在刀片四周形成纖維化與血腫，將異物包覆起來。隨著時間推移，壞死的組織引發感染，所以才導致男子乳頭開始流膿。

醫療團隊立即為他進行手術，成功取出刀片與壞死組織，並清除積膿。術後男子先在加護病房觀察24小時，又轉至一般病房療養10天，幸好恢復狀況良好，沒有出現任何異常。

手術

延伸閱讀

小孩減少使用螢幕時間後性情驟變 媽媽感動：很久沒發脾氣了

不捨丈夫離世 她將屍身皮膚刺青處割下「裱框」做紀念

生過孩子還是不知道懷孕 英國45歲媽度假時廁所產子

影／臉書直播抱怨行車糾紛 芝加哥男遭槍殺過程全錄下

相關新聞

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

蘋果、香蕉長年是水果人氣王，但近來一顆看似普通的奇異果在TikTok竄紅。紐約時報報導，這顆棕色毛球切開後色彩繽紛，有綠...

只想要二獎…連抽9次中頭獎！他扛回「超巨布偶」 沿途被小孩猛盯

根據日媒「LIMO」報導，一名網友在水族館抽獎活動中意外抽中超特大尺寸布偶，因誇張的大小在社群平台引發熱烈討論，短短幾日就吸引超過7800個讚與無數留言。

3個月大男嬰離奇死亡！求醫後趴父胸膛睡覺臉發紫不治 被列懸案

男嬰3個月大就離奇死亡！新加坡1名屋於組屋（當地公屋）的3個月大男嬰出身時無重大健康問題，2個多月大時每日深夜至凌晨都會哭鬧，醫生指他患嬰兒腸絞痛，服藥後有改善。但求醫翌朝男嬰哭醒後，趴在父親胸膛入睡，直至母親醒來見兒子臉色發紫，送院搶救不治。案件日前展開死因研訊，最終驗屍官裁定為「懸案」。

日本小三生暑假作業研究「職棒隊如何變強？」 球迷驚嘆：前途無量

暑假期間不少學生都有暑假作業，日本網友分享在棒球場遇到一名小學三年級的孩子在做暑假作業的自由研究，主題是「要讓千葉羅德隊變強，有哪些必須的條件？」引發網路熱議...

日本一公司只收「40歲以上零經驗」求職者 50歲新人月薪38萬

日本一間名為「Old Rookie株式會社」的保險代理公司，近年以獨特的招聘條件引發熱議，該公司只錄取「40歲以上、且無相關經驗」的求職者，徹底打破企業普遍偏好年輕員工的傳統...

那些年我忘記還的書：逾期超過半世紀，圖書館為何逐漸取消罰款制度？

「借書不還，再借不難？」德州聖安東尼奧公共圖書館一本舊書在1943年被借出，終於在今年2025年由孫子歸還，逾期超過80年；1974年一名底特律的13歲棒球迷，到圖書館借了一本棒球書籍，卻忘記歸還，終於在50年後將書「送回家」。這些書雖然經過數十年未歸還，卻都未被要求罰款。《金融時報》分析，隨著圖書館借閱率下降、尤其疫情過後，許多英國和美國的圖書館已經開始降低或取消逾期歸還的罰款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。