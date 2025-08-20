快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

聽新聞
0:00 / 0:00

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
奇異果熱量低、纖維高，還富含維生素C與鉀，能幫助消化、強化免疫，甚至有助心血管健康，被營養師封為「最完美的零食」。新華社
奇異果熱量低、纖維高，還富含維生素C與鉀，能幫助消化、強化免疫，甚至有助心血管健康，被營養師封為「最完美的零食」。新華社

蘋果、香蕉長年是水果人氣王，但近來一顆看似普通的奇異果在TikTok竄紅。紐約時報報導，這顆棕色毛球切開後色彩繽紛，有綠色、黃色甚至紅色，而營養更是驚人。不僅熱量低、纖維高，還富含維生素C與鉀，能幫助消化、強化免疫，甚至有助心血管健康，被營養師封為「最完美的零食」。

一顆中等大小的奇異果僅48卡路里，卻含有超過2克纖維，能幫助消化、穩定血糖，長期下來可降低第2型糖尿病風險。纖維還能與壞膽固醇（LDL）結合，減少動脈阻塞，降低心血管疾病風險。

在維生素C方面，一顆奇異果含量高達56毫克，比小柑橘或半顆葡萄柚還多，足以滿足男性每日需求的62%、女性的75%。維生素C不僅能強化免疫力，還能促進傷口癒合，並幫助吸收蔬菜中的鐵質。

奇異果同時還含有理想含量的鉀與不飽和脂肪，有助預防高血壓並促進維生素A、E的吸收。專家形容它「營養密度高、飽足又美味」，是名副其實的完美零食。

除了營養豐富，奇異果也被視為便祕救星。研究顯示，一顆奇異果的纖維量等於4顆黑棗，每天吃2顆綠奇異果，就能明顯增加排便次數。這是因為它兼具可溶性纖維讓糞便柔軟，還有不溶性纖維可增加糞便體積、促進蠕動，再加上少見的「奇異果蛋白酶」（actinidin），更凸顯消化優勢。

至於外傳的助眠效果，2023年一項小型研究指出，運動員連續4周睡前吃2顆奇異果，睡眠品質有所改善。不過專家提醒，奇異果內的褪黑激素與血清素含量極低，效果可能更多來自「以水果取代高糖零食」的飲食改善。

想把奇異果納入日常？營養師建議，可以打進早餐果昔、加入水果沙拉或優格，甚至整顆連皮吃。若覺得毛刺不適，黃色奇異果是較佳選擇。

零食 水果 風險

延伸閱讀

西瓜不只消暑！紅肉、黃肉各有益處 營養師叮嚀3族群留意吃法

曾助川普勝選！白宮開通官方TikTok帳 世報 10 0 未處 世界 0,2 08/20 10:18 預 即時 號 川普：我就是你們的聲音

毛豆和起司一起吃有害健康嗎？營養師解答夏天下酒菜注意事項

防水腫、降血壓和抗氧化！營養師曝小黃瓜不宜和2種蔬果一起吃

相關新聞

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

蘋果、香蕉長年是水果人氣王，但近來一顆看似普通的奇異果在TikTok竄紅。紐約時報報導，這顆棕色毛球切開後色彩繽紛，有綠...

只想要二獎…連抽9次中頭獎！他扛回「超巨布偶」 沿途被小孩猛盯

根據日媒「LIMO」報導，一名網友在水族館抽獎活動中意外抽中超特大尺寸布偶，因誇張的大小在社群平台引發熱烈討論，短短幾日就吸引超過7800個讚與無數留言。

3個月大男嬰離奇死亡！求醫後趴父胸膛睡覺臉發紫不治 被列懸案

男嬰3個月大就離奇死亡！新加坡1名屋於組屋（當地公屋）的3個月大男嬰出身時無重大健康問題，2個多月大時每日深夜至凌晨都會哭鬧，醫生指他患嬰兒腸絞痛，服藥後有改善。但求醫翌朝男嬰哭醒後，趴在父親胸膛入睡，直至母親醒來見兒子臉色發紫，送院搶救不治。案件日前展開死因研訊，最終驗屍官裁定為「懸案」。

日本小三生暑假作業研究「職棒隊如何變強？」 球迷驚嘆：前途無量

暑假期間不少學生都有暑假作業，日本網友分享在棒球場遇到一名小學三年級的孩子在做暑假作業的自由研究，主題是「要讓千葉羅德隊變強，有哪些必須的條件？」引發網路熱議...

日本一公司只收「40歲以上零經驗」求職者 50歲新人月薪38萬

日本一間名為「Old Rookie株式會社」的保險代理公司，近年以獨特的招聘條件引發熱議，該公司只錄取「40歲以上、且無相關經驗」的求職者，徹底打破企業普遍偏好年輕員工的傳統...

那些年我忘記還的書：逾期超過半世紀，圖書館為何逐漸取消罰款制度？

「借書不還，再借不難？」德州聖安東尼奧公共圖書館一本舊書在1943年被借出，終於在今年2025年由孫子歸還，逾期超過80年；1974年一名底特律的13歲棒球迷，到圖書館借了一本棒球書籍，卻忘記歸還，終於在50年後將書「送回家」。這些書雖然經過數十年未歸還，卻都未被要求罰款。《金融時報》分析，隨著圖書館借閱率下降、尤其疫情過後，許多英國和美國的圖書館已經開始降低或取消逾期歸還的罰款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。