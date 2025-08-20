3個月大男嬰離奇死亡！求醫後趴父胸膛睡覺臉發紫不治 被列懸案

男嬰3個月大就離奇死亡！新加坡1名屋於組屋（當地公屋）的3個月大男嬰出身時無重大健康問題，2個多月大時每日深夜至凌晨都會哭鬧，醫生指他患嬰兒腸絞痛，服藥後有改善。但求醫翌朝男嬰哭醒後，趴在父親胸膛入睡，直至母親醒來見兒子臉色發紫，送院搶救不治。案件日前展開死因研訊，最終驗屍官裁定為「懸案」。

新加坡傳媒報道，當地3個月大男嬰彭偉權去年9月9日出生，卻於去年12月22日突然離世，當地驗屍庭近日展開死因研訊。案情指，男嬰35周大出生，出現新生嬰兒黃疸但大致健康，醫院當時給了父母維他命B3，讓父母加入奶中供男嬰服用。

每晚哭鬧 醫診斷嬰兒腸紋痛

調查指，男嬰和父母住在1個組屋單位內，3人一起睡在主人房，還有1個房間作出租用途。去年12月初，父母發現兒子每晚12時至凌晨4時都哭醒，擔心出問題終在12月21日帶他求診。醫生診斷男嬰是嬰兒腸紋痛，開出藥水，父母表示兒子服藥後情況有改善。

趴父胸口睡覺 母起床見臉色發紫

然而，翌日早上6時30分，男嬰再次哭醒，父親起床餵奶及換尿片，父子間玩了一會兒，直至男嬰嘔奶。父親幫兒子換衣服後，再抱他在胸前拍背安撫，哄兒子睡覺。安撫一番後他見兒子小手無反應，以為已經入睡。至早上11時許，母親起床見到兒子臉色發紫，沒有反應，馬上召救護車。男嬰送院搶救後不治，驗屍官裁定屬懸案。

