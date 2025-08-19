快訊

日本小三生暑假作業研究「職棒隊如何變強？」 球迷驚嘆：前途無量

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友分享在棒球場遇到一名小學三年級的孩子在做暑假作業，主題是「要讓千葉羅德隊變強，有哪些必須的條件？」圖／取自X
日本網友分享在棒球場遇到一名小學三年級的孩子在做暑假作業，主題是「要讓千葉羅德隊變強，有哪些必須的條件？」圖／取自X

暑假期間不少學生都有暑假作業日本網友分享在棒球場遇到一名小學三年級的孩子，在做暑假作業的自由研究，主題是「要讓千葉羅德隊變強，有哪些必須的條件？」引發網路熱議。

日本小學到國中的暑假作業，都有一項名為「自由研究」的功課，題目及形式不限，學生可自由發想。一名日本網友在社群平台X上貼出一張照片，提到在球場看比賽時，發現一個國小三年級學童在球場做暑假作業，標題是「羅德球迷—小學三年級的暑假—自由研究」，研究題目是「羅德隊要變強，可以做些什麼呢？」

原PO表示，這名學童還列出四個選項，「強化先發投手」、「強化救援投手」、「能打出30支以上全壘打的打者」、「讓Saburo教練當監督」，然後再讓場邊的球迷用四種不同顏色小圓形貼紙來票選，原PO看到後不禁稱讚，「在棒球場做暑假作業的孩子前途無量」。

貼文一出引起熱議，「這些問題都經過深思熟慮，看到大家如此熱情地回答，真是令人欣慰」、「每一個選項都想貼貼紙」、「也許會成為未來的運動科學家或職棒隊分析師」、「很棒的獨立研究項目！很想看看完成的樣子」、「孩子們如此努力，希望球隊能夠進步」。

也有台灣網友表示，「日本的自由研究真的是什麼都能研究」、「來我們台灣研究富邦悍將試試，保證五分鐘內貼滿整張紙」。此外還有網友分享後續，表示這名小學生的作業進度相當不錯。

日本 職棒 小學生 棒球場 暑假作業

