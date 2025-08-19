日本一公司只收「40歲以上零經驗」求職者 50歲新人月薪38萬

日本一間名為「Old Rookie株式會社」的保險代理公司，近年以獨特的招聘條件引發熱議，該公司只錄取「40歲以上、且無相關經驗」的求職者，徹底打破企業普遍偏好年輕員工的傳統。創辦人荒井將貴表示，這樣的用人標準是為了提供中高齡族群再出發的舞台，避免因年齡而造成的人才浪費。

這家公司成立於四年前，由當時41歲的荒井將貴創立。他指出，隨著物價上漲與社會不確定性增加，許多中年人渴望找到能長期穩定發展的工作，然而傳統企業往往設有限制，導致40歲以上的求職者雖然具備豐富人脈與解決問題的能力，卻因年齡被排斥在外。荒井強調，他希望透過這項制度，讓中高齡人才不再被低估，進而展現專業價值。

據日媒報導，45歲以上的轉職需求在過去兩年已超過400萬人，顯示這一族群的就業需求相當龐大。在「Old Rookie」中，有許多50歲後才入職的新人，甚至有人月薪最高達190萬日圓（約新台幣38.7萬元）。公司不僅無年齡上限與定年制度（退休制度），還提供完善的教育訓練與支援系統，吸引了許多年齡層集中在60歲上下、來自不同產業背景的員工加入。

員工們對於這樣的制度反應熱烈。一名61歲的前機械工廠員工坦言，能夠長久工作且彈性安排，對需要照顧父母的世代特別友善；另一名58歲的前食品公司部長則因「役職定年（指公司設定的一個年齡，當員工達到這個年齡時，即使還沒到法定退休年齡，也必須卸下管理職務）」，導致薪資縮水而轉職，他認為雖對保險業不熟悉，但仍認為能快樂持續工作才是重點。從「Old Rookie」的案例可以看出，中年轉職不再只是夢想，而是逐漸成為日本職場的一股新趨勢。