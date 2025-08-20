只想要二獎…連抽9次中頭獎！他扛回「超巨布偶」 沿途被小孩猛盯

根據日媒「LIMO」報導，一名網友在水族館抽獎活動中意外抽中超特大尺寸布偶，誇張的體積在社群平台引發熱烈討論，短短幾日就吸引近8000個讚與無數留言。

這位暱稱「海里」的網友日前到仙台海之杜水族館參加夜間參觀活動，看到館內舉辦十周年慶的「河狸布偶」抽獎活動，獎品是自己喜歡的美洲河狸玩偶，分為大、中、小三種尺寸。他原本鎖定中間大小的二獎布偶，不料連續抽中三獎，心想「既然如此，不抽到二獎不罷休！」結果挑戰9次後，竟抽中特大號頭獎──海之杜水族館限定美洲海狸。

雖然這位網友心情雀躍，但也立刻面臨難題：布偶大到塞不進行李箱，只能綁在行李箱外帶著走。返家路途還得搭新幹線與電車，他笑說：「至少沿途吸引了不少小孩的目光。」貼文曝光後，不少人留言：「每次都在怕抽到頭獎的時候，就真的中獎」、「二獎就已經很難搬了，你還中頭獎…恭喜你也辛苦你了！」這些反應讓海里覺得，「雖然沒抽到理想的二獎，但也希望其他人看到分享後，也想試試布偶抽獎的樂趣。」

值得一提的是，根據帝國資料銀行調查，日本全國主要190個休閒娛樂設施中，水族館門票平均價格最高，達2042日圓（約新台幣416元）。對許多人而言，除了觀賞海洋生物，參與館內限定活動、抱回意料之外的「驚喜戰利品」，也是吸引力之一。