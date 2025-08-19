妻子畫「長條四腳獸」叫老公買！真相竟是這個 網笑翻：沒畫錯啊

一位日本人夫收到老婆留下的紙條，上面寫著「請買這個」，還貼心畫了一張示意圖──看起來像是「一條長條形的東西上面插著四條腿」，讓他完全猜不出來是什麼東西。

人夫無奈只好把這張紙條拍照，上傳到社群平台「X」（前稱Twitter），發文向廣大網友求救。他還嘗試做了一個「香腸插四支竹籤」的版本拍照上傳，但看起來跟老婆畫的東西還是對不上。這則貼文馬上引來大批網友熱烈討論，有人笑說，「海參？」、「是木馬嗎？」、「買香腸給四個人配牙籤？」。

真相揭曉！老婆其實想買的是「精靈馬」

答案終於揭曉──老婆其實是想叫他買「精靈馬」！

在日本的盂蘭盆節（通常在8月13日至16日舉行）期間，民眾會用黃瓜或茄子插上竹籤，做成像馬或牛的形狀，這叫做「精靈馬」，是用來迎接和送走祖先靈魂的傳統習俗。黃瓜代表快馬，讓祖先「快快來」；茄子則代表牛，讓祖先「慢慢走」。

家庭小插曲變創意商品！

這段趣事不只讓網友笑翻，人夫後來還靈機一動，竟然把老婆畫的「長條四腳獸」示意圖製作成商品販售！

而且他承諾所有商品收益全數歸老婆所有，把家庭的小誤會，變成一段暖心又有創意的商機。

延伸閱讀：

麥當勞大媽大聲看抖音片！港男奇招KO超爆笑 網民有共鳴分享絕招

$2222搭的士遊車河｜港男1張收據震驚全網 疑司機現身1句更爆笑

文章授權轉載自《香港01》