快訊

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

聽新聞
0:00 / 0:00

妻子畫「長條四腳獸」叫老公買！真相竟是這個 網笑翻：沒畫錯啊

香港01／ 田中貴／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

一位日本人夫收到老婆留下的紙條，上面寫著「請買這個」，還貼心畫了一張示意圖──看起來像是「一條長條形的東西上面插著四條腿」，讓他完全猜不出來是什麼東西。

人夫無奈只好把這張紙條拍照，上傳到社群平台「X」（前稱Twitter），發文向廣大網友求救。他還嘗試做了一個「香腸插四支竹籤」的版本拍照上傳，但看起來跟老婆畫的東西還是對不上。這則貼文馬上引來大批網友熱烈討論，有人笑說，「海參？」、「是木馬嗎？」、「買香腸給四個人配牙籤？」。

真相揭曉！老婆其實想買的是「精靈馬」

答案終於揭曉──老婆其實是想叫他買「精靈馬」！

在日本的盂蘭盆節（通常在8月13日至16日舉行）期間，民眾會用黃瓜或茄子插上竹籤，做成像馬或牛的形狀，這叫做「精靈馬」，是用來迎接和送走祖先靈魂的傳統習俗。黃瓜代表快馬，讓祖先「快快來」；茄子則代表牛，讓祖先「慢慢走」。

家庭小插曲變創意商品！

這段趣事不只讓網友笑翻，人夫後來還靈機一動，竟然把老婆畫的「長條四腳獸」示意圖製作成商品販售！

而且他承諾所有商品收益全數歸老婆所有，把家庭的小誤會，變成一段暖心又有創意的商機。

延伸閱讀：

麥當勞大媽大聲看抖音片！港男奇招KO超爆笑　網民有共鳴分享絕招

$2222搭的士遊車河｜港男1張收據震驚全網　疑司機現身1句更爆笑

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

妻子畫「長條四腳獸」叫老公買！真相竟是這個 網笑翻：沒畫錯啊

一位日本人夫收到老婆留下的紙條，上面寫著「請買這個」…

英國遇1976年來最乾旱！節約用水建議竟是「刪這個」

英國政府近日宣布將目前的缺水狀況定義為「全國重大事件」，並建議民眾刪除舊的電子郵件和照片以節省用水，因為資料中心需要大量的水來冷卻系統。

玻璃貴到能買房、抵十年份高級鰻魚！怕你看不懂 日水族館浮誇警告爆紅

根據日媒「まいどなNEWS」報導，日本愛知縣蒲郡市的竹島水族館，因一張趣味橫生卻非常直白易懂的提醒標語，意外在社群平台上爆紅。貼在大型水槽旁的告示寫道：「請不要站上來！這片壓克力玻璃貴到可以買一棟房子，請不要踢壞它」。另一張則寫著：「這片壓克力玻璃的價格，夠讓你邊租屋邊念完私立大學，拜託不要惡作劇。」誇張卻貼切的比喻，瞬間引發網友熱烈討論。

全球爆紅「Labubu玩偶」成強盜目標 美國商店遭洗劫損失慘重

根據日媒「FNN」報導，美國加州近日發生一起離譜的強盜案件，竊賊鎖定的竟是全球爆紅、被稱為「買不到的夢幻逸品」的「Labubu人偶」。事件全程被監視器拍下，4名嫌犯深夜闖入店內，洗劫展示櫃與倉庫，損失金額超過百萬日圓。

停駛列車引300人深夜暴動！鐵道迷搶拍衝入車道 驚動日本警方

根據日媒「FNN」報導，今年7月中旬凌晨，埼玉縣大宮車站附近突然湧入約300名鐵道迷，為了一睹已停駛的中央線201系列列車再度現身，場面一度失控。部分人群衝上車道，甚至爆發爭執，最後驚動警方出動處理，再度掀起外界對「鐵道攝影迷」失控行為的注意。

爭吵後妻攜子出走…尪在客廳殞命 視障母以為兒站著「走近才揭悲劇」

泰國日前發生輕生悲劇！當地1名男子和妻子因為家庭瑣事起爭執，妻子帶着孩子離家出走，他竟在深夜時份於客廳自殺，其年邁且視力欠佳母親及後發現兒…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。