玻璃貴到能買房、抵十年份高級鰻魚！怕你看不懂 日水族館浮誇警告爆紅

根據日媒「まいどなNEWS」報導，日本愛知縣蒲郡市的竹島水族館，因一張非常直白易懂的趣味提醒標語，意外在社群平台上爆紅。貼在大型水槽旁的告示寫道：「請不要站上來！這片壓克力玻璃貴到可以買一棟房子，請不要踢壞它。」另一張則寫著：「這片壓克力玻璃的價格，夠讓你邊租屋邊念完私立大學，拜託不要惡作劇。」誇張卻貼切的比喻，瞬間引發網友熱烈討論。

大型水槽的壓克力玻璃往往厚達數公分甚至數十公分，成本相當高。竹島水族館表示，若玻璃出現裂縫，不僅更換費用驚人，還可能造成嚴重的安全與營運問題。在大型展示槽前張貼「這片玻璃是能讓你每天吃高級鰻魚，且能吃十年的價格」此類告示，是希望參觀者能更容易理解「千萬不要破壞」的重要性。

這則提醒經網友轉發後，短時間內就引來大量留言。有網友笑說：「如果是小朋友，寫成『這片玻璃等於1000台SWITCH』可能更好懂。」也有人指出：「其實要是真破了，損失絕不只是玻璃，還包括水壓沖擊造成的設備損壞、生物傷亡，以及營業因此中斷的賠償，恐怕比幾台名車還貴。」

事實上，日本各地水族館曾出現水槽受損案例，例如滋賀縣琵琶湖博物館及鹿兒島的「iO World水族館」。對此，館方提醒參觀民眾，千萬別因一時好奇或惡作劇，釀成無法挽回的損失，好好珍惜館內設備是所有人共同的責任。