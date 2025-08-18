快訊

全球爆紅「Labubu玩偶」成強盜目標 美國商店遭洗劫損失慘重

聯合新聞網／ 綜合報導
「Labubu」人氣高漲，甚至遭犯罪集團盯上。 法新社
「Labubu」人氣高漲，甚至遭犯罪集團盯上。 法新社

根據日媒「FNN」報導，美國加州近日發生一起離譜的強盜案件，竊賊鎖定的竟是全球爆紅、被稱為「買不到的夢幻逸品」的「Labubu人偶」。事件全程被監視器拍下，4名嫌犯深夜闖入店內，洗劫展示櫃與倉庫。

案發於8月6日凌晨，一間販售玩偶與周邊商品的店鋪遭歹徒盯上。監視器畫面顯示，4名頭戴帽子、以口罩遮臉的男子打破玻璃門闖入，先掃光櫃檯前的人偶，再直奔後方倉庫抱走大箱存貨。現場玻璃碎片散落一地，還留下來不及帶走的商品，店家損失估計超過7,000美元（約新台幣21萬元）。

遭鎖定的「Labubu人偶」於10年前由香港設計師一手打造，目前由中國大陸廠商獨家販售。憑藉著圓滾大眼、長長耳朵與咧嘴露齒的「醜萌」造型，在世界各地掀起熱潮，日本原宿門市甚至吸引海外粉絲專程前來搶購。

「Labubu」能走紅，與美國歌手女神卡卡有關，她曾將Labubu掛在愛馬仕包上亮相，照片在網路瘋傳，人氣瞬間爆棚。現場採訪顯示，甚至有小朋友凌晨兩點隨家人排隊購買，一名5歲收藏家就自豪表示已經收集約50個。家長坦言：「模型還買得到，布偶卻越來越難搶。」

如今「Labubu」因為限量與高人氣，價格不斷被炒高，也遭犯罪集團盯上。警方目前正追查犯嫌下落，也提醒業者加強防盜措施，以免這股全球風潮演變成治安危機。

