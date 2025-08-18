停駛列車引300人深夜暴動！鐵道迷搶拍衝入車道 驚動日本警方
根據日媒「FNN」報導，今年7月中旬某日凌晨，埼玉縣大宮車站附近突然湧入約300名鐵道迷，只為一睹已停駛的中央線201系列列車再度現身，場面一度失控。部分人群衝上車道，甚至爆發爭執，最後驚動警方出動處理，再度掀起外界對「鐵道攝影迷」失控行為的注意。
事件發生在7月13日凌晨3點，當201系列列車因車庫調動短暫通過大宮車站時，現場鐵道迷情緒高漲，不少人為了搶拍畫面而衝上車道，造成交通一度混亂。拍攝資歷超過40年的資深鐵道迷錦織整透露，他曾為了捕捉最佳角度與光線，不惜長時間不吃不喝、忍住不上廁所。他還舉例，2017年在北海道拍攝「大雪號」列車時，光是準備交通與器材就花了15萬日圓（約為新台幣30,590元），但他仍認為「現場的震撼無可取代」。
近年來「鐵道攝影迷」的不良行為屢見不鮮，包括闖入鐵軌、破壞設施、在月台架設三腳架妨礙通行，甚至在列車停駛前最後行駛時引發「送別潮」的混亂。錦織整指出，鐵道的職責是安全準時運送乘客與貨物，任何干擾行為不僅影響社會秩序，更可能危及人命。
他認為問題癥結在於「想出名的欲望」。社群媒體盛行後，不少人為了拍到吸睛畫面鋌而走險，爭奪有限的拍攝點，甚至違規冒險。他強調，若想讓大眾理解並接受這項嗜好，「必須在公共空間裡遵守規定，才不會破壞社會大眾對所有鐵道攝影迷的印象。」
專家呼籲，拍火車雖是熱情的展現，但若因一時衝動破壞規則，不僅影響社會觀感，更可能讓原本單純的樂趣變調。如何平衡熱愛與秩序，成了「拍火車族」必須面對的課題。
