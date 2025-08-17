爭吵後妻攜子出走…尪在客廳上吊殞命 視障母以為兒站著「走近才揭悲劇」

泰國日前發生輕生悲劇！當地1名男子和妻子因為家庭瑣事起爭執，妻子帶着孩子離家出走，他竟在深夜時分於客廳懸樑上吊，其年邁且視力欠佳母親及後發現兒「站」在客廳中央，曾詢問：「你站在那裡幹嗎？」因沒回應而上前查看，才驚見兒子赤裸上吊。

男子母親其後與鄰居合力將繩子鬆開，並立刻報警，救護人員趕到為男子進行心肺復甦術急救，惟最終未能改寫悲劇，男子當場被宣告不治。死者遺體目前被送往驗屍，稍後將交還家屬處理後事。

妻子爭吵後攜子女離家出走

綜合泰媒報導，案發地區為曼谷市暖武里府（Nonthaburi），41歲死者生前任職電單車維修技師，與妻子結婚10年並育有2名子女，但雙方多年以來不時發生爭吵，妻子曾多次帶着孩子離家出走。至8月6日（上周三）晚上，雙方因為家庭瑣事爆發衝突，妻子再次帶着孩子離家。

男子的66歲母親憶述，兒子當時情緒激動，她曾勸說「別想太多，她（媳婦）出去一下應該就會回來了」。至晚上8時看見兒子仍在與妹妹通電話，但心情似乎經已平復許多，她亦提醒兒子要早點休息，然後便返回房間。

以為兒子站廳中 曾問：你站在那裡幹嗎？

詎料1小時後她步出房間，發現兒子離奇站在客廳正中央靜止不動，由於視力欠佳，初時未有察覺異狀，還詢問：「你站在那裡幹嗎？」因未獲回應便上前查看，才驚見兒子赤裸上半身，下身只裹著毛巾，卻在樑上上吊。

救護人員到場急救 男子回天乏術

由於繩子勒得太緊，男子母親根本無法解開，只好出門向鄰居求助，之後與鄰居合力將繩子鬆開，將男子抬到地面並立刻報警。救護人員到場後為男子進行心肺復甦術，惟他已回天乏術。當地警方初步調查後排除他殺嫌疑，死者遺體目前被送往法醫中心以確認死因，及後將交還家屬辦理後事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

男子不忿被拋棄 持刀闖家刺傷前女友後殺其母…割喉企圖自殺獲救

僧人六根不淨陷不倫戀！因愛成恨持鎚暴打孫女 畏罪上吊曝屍6日

文章授權轉載自《香港01》