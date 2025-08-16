難忍兒子酗酒吸毒還家暴！母親擔心媳婦及孫女安危 狠心殺兒分屍

義大利近日發生1宗血親慘案！當地1名35歲男子遭61歲親生母親親手殺害及肢解，而他的妻子亦涉嫌教唆殺人被拘留。警方調查案件發現兇案內情，案中死者生前有酗酒及吸毒惡習，一直無業亦從不做家務，甚至還經常對同住的母親及妻子家暴。母親供稱親耳聽到兒子對兒媳作出死亡威脅，因擔心兒媳及僅6個月大的孫女安危，認為要保護兩人「唯一方法就是殺了兒子」，故最終犯下弒子命案。

綜合外媒報導，義大利東北部小鎮「傑莫納德弗留利」（Gemona del Friuli）61歲女護士韋妮爾（Lorena Venier）疑與30歲兒媳蒙莎爾沃（Mailyn Castro Monsalvo）聯手，將35歲親生兒子亞歷山大（Alessandro Venier）殺害並肢解。

死者生前染惡習及家暴史 犯嫌曾遭其毆打

當地警方表示，事件起因相信與亞歷山大的不良習慣及家暴史有關，亞歷山大長期無業，平素有酗酒及吸毒不良習慣，並且經常對同住的母親韋妮爾及妻子蒙莎爾沃施暴。調查得知，亞歷山大近期正計劃與蒙莎爾沃，及兩人所生的6個月大的女兒搬到蒙莎爾沃家鄉哥倫比亞，引發家庭衝突。

母親曾被重拳猛撃背部

據韋妮爾供稱，她早已將蒙莎爾沃視如己出，眼見她遭兒子長期毒打、辱罵及死亡威脅，甚是憐惜，且兒子總是忽視蒙莎爾沃的產後憂鬱症。韋妮爾直言「亞歷山大很暴力」，而她曾打算舉報兒子卻遭兒子從背後揮拳攻擊，她還聲稱曾親耳聽到兒子威脅要將蒙莎爾沃淹死在哥倫比亞的一條河中。韋妮爾又指，自今年1月起，蒙莎爾沃曾多次透露希望韋妮爾殺死亞歷山大。

為保護兒媳及孫女 狠心犯案

各種原因下，韋妮爾擔心若是兒子將兒媳及孫女帶到哥倫比亞，可能會對兩人安危造成威脅。韋妮爾欲保護兒媳及孫子，犯下兇案，「阻止他的唯一方法就是殺了他」。

事發於7月25日，韋妮爾在亞歷山大的檸檬汽水中加入鎮靜劑想令他陷入昏睡，但見沒什麼效果，於是乾脆向他注射2劑從醫院取得的胰島素。之後，她與蒙莎爾沃疑合作使用枕頭及鞋帶令亞歷山大窒息而死。韋妮爾之後用鋸肢解亞歷山大遺體成3份，並棄置在自家車庫中的垃圾桶內。

由於亞歷山大近期已向一些朋友們透露準備遷往哥倫比亞，故韋妮爾和蒙莎爾沃企圖利用這點，令鄰居及親戚以為亞歷山大已前往哥倫比亞。

兒媳崩潰自首揭發事件

然而，隨着屍體的腐敗，垃圾桶開始傳出惡臭。案發1周後，蒙莎爾沃情緒崩潰，向警方自首，隨後韋妮爾也承認犯案，但表示蒙莎爾沃只協助了搬運屍體，而蒙莎爾沃始終保持沉默。

目前，韋妮爾被控謀殺及藏匿屍體罪，蒙莎爾沃則涉嫌教唆殺人，兩人均被拘留，將等待屍檢結果出爐後再正式起訴；而韋妮爾辯護律師正考慮為她申請精神評估報告。至於蒙莎爾沃與死者生下的女兒，已由社會福利部門接管安置。

