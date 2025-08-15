AI革命黑暗面？Meta聊天機器人自稱「真人」狂調情 退休翁赴約意外喪命

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國超模珍娜（圖）與Meta合作的聊天機器人竟害一名76歲老翁身亡。路透
美國一名76歲退休老翁不顧妻子阻攔，為赴朋友的約而獨身前往紐約市，卻在途中因為趕路意外身亡，引發了社會關注和討論，原因是他要見面的對象竟不是真人，而是臉書母公司Meta和美國超模坎達兒·珍娜（Kendall Jenner）合作的聊天機器人。

路透報導，這起事件發生在3月多，老翁的名字叫做翁班杜（Thongbue Wongbandue）。根據他與聊天機器人「比莉姐姐」（Big sis Billie）在臉書Messenger上的對話，該機器人一直聲稱自己是真人，甚至給了他地址，並用帶有性暗示的話語吸引他前往她的公寓。

Meta對於翁班杜的死，或為何聊天機器人會說自己是真人或與用戶調情，都拒絕發表評論，只表示比莉姐姐「不是珍娜本人，也並無意圖假扮成珍娜」。珍娜方代表也拒絕發表評論。

這起事件顯示目前正在席捲科技界和商業界的人工智慧（AI）革命的黑暗面，翁班杜的家人表示，他們希望大眾能夠警覺到，弱勢民眾暴露在人為操縱的AI生成伴侶下的危險。

不僅是對長者，路透也揭露一份Meta內部政策文件，允許該公司的聊天機器人「與孩童進行帶有調情或性暗示的對話」，兩名共和黨參議員14日已呼籲就此對Meta進行國會調查。

Meta證實了路透報導文件的真實性，但表示，在本月稍早接到路透詢問後，已刪除了被認為允許聊天機器人對孩童調情和談情說愛的段落。但兩名議員仍認為應進行調查。

Meta並未解釋為何聊天機器人會對用戶聲稱自己是真人，甚至吸引用戶上門赴約。路透社
Meta並未解釋為何聊天機器人會對用戶聲稱自己是真人，甚至吸引用戶上門赴約。路透社

