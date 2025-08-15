快訊

生過孩子還是不知道懷孕 英國45歲媽度假時廁所產子

聯合新聞網／ 綜合報導
海倫一直到在廁所腹痛產子才發現自己懷孕。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名婦人和家人到加拿大度假，半夜肚子劇痛上廁所，卻意外在廁所產子。雖然她以前曾懷孕兩次，卻絲毫不知道自己又懷孕了，還以為自己身上出現的是更年期症狀。

據《太陽報》（The Sun）報導，今（2025）年五月，45歲的海倫（Helen Green）和丈夫帶著大女兒到加拿大旅行，但卻完全不知道自己已經懷孕九個月。在生下大女兒之後，海倫曾經懷孕又流產過。她說前面的經驗孕肚都非常明顯，和這次完全不一樣。

海倫在這次懷孕的過程中，月事依然規律到來，她也正常上班運動。她不只每週到健身房健身4次，就連加拿大度假安排的還是累人的公路之旅。沒想到抵達加拿大沒多久，她就在晚上感到腹痛難耐，在廁所生下一個女嬰。

海倫的丈夫半夜被寶寶的哭聲吵醒，一度以為是隔壁房的孩子在哭。沒想到走進廁所發現太太竟然生了一個寶寶，嚇得他趕緊報警請醫護人員到場協助。雖然過程既戲劇化又荒謬，全家人還是為了寶寶的到來非常開心。海倫說她當下只覺得肚子很痛，用力兩下寶寶就出來了，直到現在還是覺得很不真實。

由於寶寶出生的過程非常突然，一家人為了辦理出生證明等文件又在加拿大多待了好幾天。這段意外的旅程讓他們多花了9,000英鎊（約新台幣36萬元），但看著健康的寶寶，夫妻倆都覺得非常值得，也為這趟旅行留下難忘的回憶。

