不捨丈夫離世 她將屍身皮膚刺青處割下「裱框」做紀念

美國西維吉尼亞州一名女子為了紀念離世的丈夫，竟然將丈夫刺青的皮膚割下裱框，當成藝術品掛在家中，引發網友熱議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，35歲的安潔莉卡（Angelica Radevski）和55歲的丈夫TJ在2021年結婚。在結婚之前，他們本來就是相識多年的好友，共同扶養10歲的兒子。今（2025）年三月，TJ意外過世，讓安潔莉卡和兒子都很傷心。

由於TJ生前喜歡刺青，他身上有超過70個刺青。為了紀念丈夫，安潔莉卡決定不用傳統的骨灰罈，而是將丈夫手臂上的刺青皮膚保存下來，裱框放在家中。她在TikTok上分享影片表示，自己和丈夫之前就已經討論過這件事，所以她相信TJ也會支持她的決定。

在TJ身上超過70個刺青中，安潔莉卡和兒子選了TJ右手臂的匹茲堡鋼人隊刺青，這是TJ手臂上第一個刺青，也是父子倆的最愛。兒子認為這個圖案最能象徵爸爸的個性，所以決定使用這塊皮膚。

告別式後，安潔莉卡用麥克筆畫出想要保存的刺青範圍，再由殯葬業者協助取下，交給專業的公司處理裱框。整個過程需要花費90天，但拿到畫框時安潔莉卡覺得非常值得。

不少網友留言批評她，認為這樣的行為很恐怖，但安潔莉卡不在意他人怎麼看。她說這塊刺青不只保留了皮膚的紋理，連細紋和毛髮都清晰可見，讓她覺得丈夫始終沒有離開。看著這塊皮膚，她就會想起親吻丈夫手臂的時刻，這樣的情感連結是其他追憶方式無法給予的。