快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

空服員也不知！亞航突改降南韓金浦 機長廣播「抵達仁川」乘客一看傻了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
亞洲航空近日發生一起航班烏龍事件，一架原定從馬來西亞吉隆坡飛往南韓仁川國際機場的航班，未事先通知便臨時改降金浦國際機場，導致乘客延誤逾兩小時。資料照片。路透
亞洲航空近日發生一起航班烏龍事件，一架原定從馬來西亞吉隆坡飛往南韓仁川國際機場的航班，未事先通知便臨時改降金浦國際機場，導致乘客延誤逾兩小時。資料照片。路透

亞洲航空（AirAsia）近日發生一起航班烏龍事件，一架原定從馬來西亞吉隆坡飛往南韓仁川國際機場的航班，未事先通知便臨時改降金浦國際機場，導致乘客延誤逾兩小時。

韓聯社報導，亞航D7 506航班原定於13日晚間7時50分抵達仁川機場，但在南韓領空盤旋後，最終於晚間8時08分降落在金浦機場。

有乘客表示，機長甚至透過廣播宣布飛機已抵達仁川，但一看窗外才發現自己身在金浦。金姓女乘客表示，許多乘客以為抵達目的地，已經開始拿行李，但有乘客提醒「這是金浦，不是仁川」，空服員也瞪大眼睛，回頭問乘客確認。她說：「機組人員發現真的是金浦後，明顯慌了起來。」

金姓乘客表示，機組人員的說法互相矛盾，包括「亂流」與「燃油不足」，但並未看到飛機加油的跡象。她補充道：「即使我們最終抵達仁川，也沒有人向我們道歉。」

當時機艙內的影像顯示，一名空服員廣播說飛機「燃油不足」，降落金浦屬於緊急措施，機長正在確認航班是否能繼續飛往仁川。金姓乘客的丈夫崔姓乘客抱怨：「對於為何緊急降落，以及需要多久時間，乘客都沒有得到清楚說明，感到非常不悅。」

D7 506航班在金浦停留約2小時後，於晚間10時17分起飛，26分鐘後抵達仁川機場。韓國機場公社相關人士表示，當時風雨交加，航班在仁川空域等待降落，但燃油不足，因此改降金浦機場加油。

韓國先驅報報導，亞航14日發表聲明澄清，因仁川空域受惡劣天氣影響而交通擁堵，D7 506航班遂改降金浦機場加油。機長依照標準作業程序辦理，並最初以英文通知乘客，但機艙廣播發生溝通失誤，隨後機長即進行澄清。

亞航執行長伊斯梅爾（Benyamin Ismail）表示，將檢討內部廣播與機上資訊傳遞流程，確保類似狀況能更清楚告知乘客，並將向受影響的旅客提供旅遊代金券作為補償。

機場 航班 亞航 南韓 乘客 空服員 馬來西亞

延伸閱讀

北韓才喊「沒興趣」 南韓總統李在明稱「尊重」：協商建構軍事互信

南韓首爾公園裝「3D全像警察」 犯罪率下降22%

吐心聲？韓前第一夫人金建希遭捕 出庭突念「宋詩1名句」直衝熱搜

相關新聞

空服員也不知！亞航突改降南韓金浦 機長廣播「抵達仁川」乘客一看傻了

亞洲航空（AirAsia）近日發生一起航班烏龍事件，一架原定從馬來西亞吉隆坡飛往南韓仁川國際機場的航班，未事先通知便臨時...

ChatGPT害旅程喊卡？網紅夫妻被拒登機 崩潰喊：再也不信它

自2022年底OpenAI推出ChatGPT以來，已大幅影響我們的生活，但使用時仍需謹慎，因為它可能會提供錯誤或不準確的消息。西班牙一對網紅夫妻，請ChatGPT協助處理波多黎各假期，然而AI給了錯誤資訊...

日本富士山拍照熱點相隔一年再現幕布 高度減近半遊客照打卡

日本山梨縣富士河口湖町LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）近年成為拍攝富士山的熱點，惟不時傳出遊客缺德行為。當局去年曾設置約2.5公尺高的幕布以阻止大家「打卡」，但之後因為颱風而拆除

男子擁有37公分「全球最大鵰」 洗澡看不到腳踩滑摔斷手

有些男性會希望自己的生殖器大一點比較雄偉，不過英國有一名男子卻因為自己的「巨鵰」害得他摔斷手。這名41歲的男子馬特·巴爾（Matt Barr）日前洗澡時，因為生殖器過大遮住了視線，導致他踩到沐浴乳而滑倒骨折，讓他大嘆是否要減少洗澡次數。

性感網紅化身抓猴專家 靠美貌收費測試「別人男友」忠誠度

國外一名網紅靠著性感身材與漂亮臉蛋吸引不少粉絲追蹤，不過除了網紅身分，她其實還是一名「私家偵探」，負責用自己的外貌幫其他女網友「測試男友」。

玩Pokémon GO遇劫！七旬婦遭搶包跌傷 外送員落網內情心酸

Pokémon GO（寶可夢）至今仍深受世界各地玩家歡迎，許多人沉迷其中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。