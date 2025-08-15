空服員也不知！亞航突改降南韓金浦 機長廣播「抵達仁川」乘客一看傻了

亞洲航空（AirAsia）近日發生一起航班烏龍事件，一架原定從馬來西亞吉隆坡飛往南韓仁川國際機場的航班，未事先通知便臨時改降金浦國際機場，導致乘客延誤逾兩小時。

韓聯社報導，亞航D7 506航班原定於13日晚間7時50分抵達仁川機場，但在南韓領空盤旋後，最終於晚間8時08分降落在金浦機場。

有乘客表示，機長甚至透過廣播宣布飛機已抵達仁川，但一看窗外才發現自己身在金浦。金姓女乘客表示，許多乘客以為抵達目的地，已經開始拿行李，但有乘客提醒「這是金浦，不是仁川」，空服員也瞪大眼睛，回頭問乘客確認。她說：「機組人員發現真的是金浦後，明顯慌了起來。」

金姓乘客表示，機組人員的說法互相矛盾，包括「亂流」與「燃油不足」，但並未看到飛機加油的跡象。她補充道：「即使我們最終抵達仁川，也沒有人向我們道歉。」

當時機艙內的影像顯示，一名空服員廣播說飛機「燃油不足」，降落金浦屬於緊急措施，機長正在確認航班是否能繼續飛往仁川。金姓乘客的丈夫崔姓乘客抱怨：「對於為何緊急降落，以及需要多久時間，乘客都沒有得到清楚說明，感到非常不悅。」

D7 506航班在金浦停留約2小時後，於晚間10時17分起飛，26分鐘後抵達仁川機場。韓國機場公社相關人士表示，當時風雨交加，航班在仁川空域等待降落，但燃油不足，因此改降金浦機場加油。

韓國先驅報報導，亞航14日發表聲明澄清，因仁川空域受惡劣天氣影響而交通擁堵，D7 506航班遂改降金浦機場加油。機長依照標準作業程序辦理，並最初以英文通知乘客，但機艙廣播發生溝通失誤，隨後機長即進行澄清。

亞航執行長伊斯梅爾（Benyamin Ismail）表示，將檢討內部廣播與機上資訊傳遞流程，確保類似狀況能更清楚告知乘客，並將向受影響的旅客提供旅遊代金券作為補償。