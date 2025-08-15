快訊

ChatGPT害旅程喊卡？網紅夫妻被拒登機 崩潰喊：再也不信它

聯合新聞網／ 綜合報導
一對西班牙網紅夫妻，請ChatGPT協助處理波多黎各假期，結果太相信AI，沒有辦理需要的文件，到機場才發現無法登機。 美聯社
一對西班牙網紅夫妻，請ChatGPT協助處理波多黎各假期，結果太相信AI，沒有辦理需要的文件，到機場才發現無法登機。 美聯社

自2022年底OpenAI推出ChatGPT以來，已大幅影響我們的生活，但使用時仍需謹慎，因為它可能會提供錯誤或不準確的消息。西班牙一對網紅夫妻，請ChatGPT協助處理波多黎各假期，然而AI給了錯誤資訊，導致他們抵達機場時，因為未辦理需要的文件，被拒絕登機。

超過10萬粉絲的女網紅瑪麗(Mery Caldass)在TikTok上分享，因為相信ChatGPT的建議，沒有辦理需要的文件，結果害她無法登機，當下錯愕又崩潰。

瑪麗在鏡頭前落淚，丈夫亞歷杭德羅(Alejandro Cid)則在旁安慰她，瑪麗向觀眾解釋「我做了很多功課，可是問ChatGPT，它說不需要，我再也不相信這個混蛋了」，瑪麗也開玩笑說是ChatGPT的報復，因為自己有時候會罵它沒用，所以它用這樣的方式向她復仇。

影片曝光，不少人同情這對夫妻的遭遇，但更多人是在嘲笑他們，怎麼會在這麼重要的事情上相信人工智慧，而不是親自諮詢官方確認。不過也有人幫ChatGPT說話，西班牙公民到波多黎各短期旅遊確實不需要簽證，但要辦理ESTA，認為是他們沒有把問題問清楚，才導致這樣的結果。

