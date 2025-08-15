日本富士山拍照熱點相隔一年再現幕布 高度減近半遊客照打卡

快訊

香港01／ 撰文：張子傑
圖為2025年8月14日，LAWSON便利店河口湖站前店對面行人路再設置幕布，不過高度比過去的較低，因此民眾的視線不受影響。（山梨電視台 截圖）
日本山梨縣富士河口湖町LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）近年成為拍攝富士山的熱點，惟不時傳出遊客缺德行為。當局去年曾設置約2.5公尺高的幕布以阻止大家「打卡」，但之後因為颱風而拆除。事隔一年後，幕布再於當地出現，不過高度則降至1.4公尺。

共同網8月15日報導，富士河口湖町7日在行人路與行車道之間設置1.4公尺高的棕色幕布，防止民眾亂過馬路。當地都市整備課稱，再次設置的新幕布高度比之前的低，主要是為了防止碰到大型巴士的倒後鏡。

有遊客表示，對設置幕布後仍能繼續在路邊拍攝富士山感到高興。當局指遊客缺德行為有減少迹象，但仍需繼續採取對策，並希望大家在遊玩時可以注意安全。

文章授權轉載自《香港01》

