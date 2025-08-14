玩Pokémon GO遇劫！七旬婦遭搶包跌傷 外送員落網內情心酸

快訊

香港01／ 撰文／ 田中貴
Pokémon GO示意圖。(路透)
Pokémon GO（寶可夢）至今仍深受世界各地玩家歡迎，許多人沉迷其中。新加坡1名七旬老婦「帶齊裝備」，打算「日夜鍛鍊去取勝」，並於凌晨時份踏上捕捉寶可夢旅程，惟其間1名外送員因接不到訂單，飽受經濟壓力困擾，見到這名年邁「女訓練員」單獨行動，竟搶走婆婆的斜背包逃走，而包內有5部手機、隨身WiFi路由器、 Pokémon GO專用配件等，總值3,000新加坡元（約新台幣70,216元）。婆婆在遭搶劫過程中跌倒，導致多處受傷，負傷自行報案。警方即日拘捕疑犯，案件經審理後，被告在庭上認罪，入獄13個月。

外送員接不到訂單 有經濟壓力

當地媒體於8月報道，案發2025年4月24日凌晨1時許，受害78歲老婦在大巴窯一巷一帶玩Pokémon GO，30歲被告穆海明（譯音）駕車完成外送工作後，沒有再接到其他訂單，開始有經濟壓力，等待新訂單期間，穆男注意到受害人背著斜背包，她正沿大巴窯一巷，往加利谷地鐵站方向行走。

外送員無訂單 變賊人搶包逃走

穆男心生歹念，於是駕車尾隨受害人，並將車停在路上，繼而下車過馬路到對面巴士站提前等候，當受害人經過巴士站時，穆男繞到其後方位置，悄悄靠近強扯其斜背包，惟肩帶在過程中被扯斷，受害人失去平衡往前摔倒，穆男得手後急跑上車逃回住所。

被告認罪入獄13個月

受害人斜背包內有約3,000新加坡元（約新台幣70,216元）的財物，包括5部手機、隨身WiFi路由器，以及Pokémon GO專用配件等，而其頭部受傷，身上亦有多處擦傷，負傷自行前往附近警局求助，警員為她電召救護車。警方經調查後鎖定穆男身份，事發當日傍晚將他拘捕，案件2天後提堂，被告面對1項搶劫罪名，在庭上認罪，8月8日被判入獄13個月。

文章授權轉載自《香港01》

搶劫 婆婆 外送員 新加坡 寶可夢

