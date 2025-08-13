聽新聞
南韓一燒肉店發公告「因中樂透」歇業 老闆親揭背後真相引網鼻酸
近日南韓仁川市一間燒肉店張貼的歇業公告，以幽默的「中了樂透」作為關店理由，引來大批網友羨慕與祝賀，不過之後卻出現了反轉，真正的歇業原因曝光後，讓許多人瞬間感到鼻酸。
據SBS NEWS報導，一家位於仁川南洞區萬壽洞的燒肉店，日前在門口貼出公告：「因為中了樂透，將於6月30日結束營業。感謝各位顧客一直以來的支持與厚愛，讓我們開心地經營下去，祝大家健康幸福」，照片被上傳至社群後迅速引發熱議，不少人留言「好想中獎辭職」、「老闆運氣真好」、「我要來沾點喜氣」、「好羨慕！」
然而，幾天後事情有了反轉，店主在相關貼文下親自留言，透露自己其實罹患癌症，邊治療邊經營餐廳的日子愈來愈艱難，經過長時間的掙扎，才決定結束營業。所謂的「樂透中獎」只是他對顧客的善意謊言，希望以輕鬆的方式告別，不讓熟客陷入沉重的情緒。
目前，這家燒肉店已從所屬連鎖品牌的門市名單中移除，許多得知真相的網友紛紛在留言區為老闆加油，祝福他早日康復。
