她高空中嚴重上吐下瀉釀「生化危機」 後續航班因此取消超糗

聯合新聞網／ 綜合報導
女子整趟飛行過程又吐又拉，導致後續航班取消。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子整趟飛行過程又吐又拉，導致後續航班取消。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國一名女乘客在機上嚴重腹瀉和嘔吐，釀成「生化危機」，甚至導致後續班機取消。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，女子萊納森（Meghan Reinertsen）在2024年7月從紐澤西州的紐華克（Newark）飛往印第安納州的印第安納波利斯（Indianapolis）。當天她搭乘聯合航空（United Airlines）的班機，卻疑似食物中毒突然上吐下瀉。

萊納森在TikTok上分享這段經歷，吸引近2000萬人次觀看討論。她說自己那天搭機前就已經覺得身體很不舒服，雖然這樣，她卻還是硬著頭皮坐上飛機。不料沒多久，她就開始冒冷汗、肚子痛到只能蜷縮在座位上。

她趕緊衝進廁所，接下來有20分鐘都因為腹瀉無法離開。更可怕的是，她還開始嘔吐，整整一個半小時的時間都只能關在廁所裡出不來。班機降落時，乘客通常都應該回到座位上以策安全，但萊納森實在不舒服到沒辦法回位置，還請空服員特別向機長報備。

飛機降落後，空服員還特地隔著門告訴她：「所有人都下飛機了，妳慢慢來沒關係，因為下一班飛機已經取消了。」萊納森本來還沒有意識到飛機取消是為了她，但等她從廁所出來以後，空服員說會派「危害物質處理小組」前來清理，她才驚覺事態嚴重。

原來是因為萊納森症狀太過嚴重，空服員擔心她身上帶有特殊傳染病，所以按規定特別派專人處理。後來萊納森因為身體實在太虛弱，必須請人推輪椅去拿行李，讓她覺得非常尷尬。一直到後來她才知道，這一切都是因為她前一天晚上吃了沒煎熟的漢堡。

新聞媒體向聯合航空確認是否真有此事，也經過航空公司證實。該公司發言人表示，機組人員都受過專業訓練，在各種突發狀況下，都會盡可能地協助乘客。

航班 食物中毒

她高空中嚴重上吐下瀉釀「生化危機」 後續航班因此取消超糗

美國一名女乘客在機上嚴重腹瀉和嘔吐，釀成「生化危機」，甚至導致後續班機取消。

