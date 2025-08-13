影／UFO出沒？英男陪狗狗玩飛盤 意外錄下「超高速白影」網上瘋傳

根據日媒「Livedoor」報導，日本茶碗蒸的「正確」吃法近日在網路上引發熱議。一名擔任小學老師的網友@ganjitsu_sensei在X上發文表示，帶小五學童用餐時，有個女童拿筷子將茶碗蒸攪拌後再吃，最後直接喝掉底部殘餘，卻被其他孩子笑說這種吃法「很沒禮貌」。沒想到餐廳員工反而替女孩辯解，認為這種方式也是傳統吃法之一。該貼文短時間內獲得超過13萬個讚，引起支持與質疑兩派爭論。

2025-08-13 13:31