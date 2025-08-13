快訊

影／UFO出沒？英男陪狗狗玩飛盤 意外錄下「超高速白影」網上瘋傳

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國男子克里夫頓2日在伍斯特附近的馬爾文丘陵遛狗，當他拍攝自家小狗玩接飛盤時，意外錄下可能是UFO的不明飛行物體。圖 / 擷取自 X / Skywatch Signal
英國男子克里夫頓2日在伍斯特附近的馬爾文丘陵遛狗，當他拍攝自家小狗玩接飛盤時，意外錄下可能是UFO的不明飛行物體。圖 / 擷取自 X / Skywatch Signal

英國一名男子在英格蘭一處風景優美的地點拍攝自家小狗玩接飛盤時，意外錄下疑似UFO的不明飛行物高速掠過天空。

紐約郵報轉述Gloucestershire Live報導，40歲的克里夫頓（Andrew Clifton）2日帶著5歲的拉布拉多犬達許（Dash），在伍斯特（Worcester）附近的馬爾文丘陵（Malvern Hills）遛狗。當他拋出飛盤時，一個物體在空中迅速閃過。

影片以正常速度播放時，只能在多雲的天空中捕捉到不到一秒的閃影，肉眼幾乎難以察覺。但透過慢動作回放，該物體呈管狀，外形類似飛彈，尾部疑似帶有藍色頂蓋。

西南新聞社（SWNS）報導，影像上傳到UFO臉書群組與「X」，觀看次數次數已突破800萬。雖然有人認為這可能是外星科技，但克里夫頓推測，該物體更可能屬於高科技軍事計畫。值得一提的是，英格蘭皇家空軍在伍斯特附近設有基地。

