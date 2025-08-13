聽新聞
0:00 / 0:00
影／UFO出沒？英男陪狗狗玩飛盤 意外錄下「超高速白影」網上瘋傳
英國一名男子在英格蘭一處風景優美的地點拍攝自家小狗玩接飛盤時，意外錄下疑似UFO的不明飛行物高速掠過天空。
紐約郵報轉述Gloucestershire Live報導，40歲的克里夫頓（Andrew Clifton）2日帶著5歲的拉布拉多犬達許（Dash），在伍斯特（Worcester）附近的馬爾文丘陵（Malvern Hills）遛狗。當他拋出飛盤時，一個物體在空中迅速閃過。
影片以正常速度播放時，只能在多雲的天空中捕捉到不到一秒的閃影，肉眼幾乎難以察覺。但透過慢動作回放，該物體呈管狀，外形類似飛彈，尾部疑似帶有藍色頂蓋。
西南新聞社（SWNS）報導，影像上傳到UFO臉書群組與「X」，觀看次數次數已突破800萬。雖然有人認為這可能是外星科技，但克里夫頓推測，該物體更可能屬於高科技軍事計畫。值得一提的是，英格蘭皇家空軍在伍斯特附近設有基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言