茶碗蒸攪拌後喝掉「沒禮貌」？女童吃法掀爭議 老店出面解答

聯合新聞網／ 綜合報導
怎麼吃茶碗蒸才有禮貌，引起日本網友的爭論。圖／Ingimage
你會怎麼享用茶碗蒸呢？是用湯匙挖著吃？還是攪拌後喝掉？根據日媒「Livedoor」報導，日本茶碗蒸的「正確」吃法，近日在網路上引發熱議。

一名擔任小學老師的網友@ganjitsu_sensei在X上發文表示，帶小五學童用餐時，有個女童拿筷子將茶碗蒸攪拌後再吃，最後直接喝掉底部殘餘，卻被其他孩子笑說這種吃法「很沒禮貌」。沒想到餐廳員工反而替女孩辯解，認為這種方式也是傳統吃法之一。該貼文短時間內獲得超過13萬個讚，引起支持與質疑兩派爭論。

支持者指出，茶碗蒸原本屬於帶湯汁的料理，攪拌後直接喝是一種常見吃法，有人甚至分享餐飲業人士的教學影片，建議先用筷子沿碗邊劃開，再將配料攪散後用筷子或就口飲用。不少網友驚呼「第一次知道」、「以前都像吃布丁一樣用湯匙挖」。

但也有人批評此法在現代餐桌上顯得不雅，認為「現在的茶碗蒸已經不是這樣吃」、「發出吸吮聲會讓人不舒服」。對此，長崎的老字號茶碗蒸專門店「吉宗」表示，沒有固定的正統吃法，客人愛用湯匙、筷子還是攪拌後喝都可以，重點是能愉快享用美味。他們補充，茶碗蒸通常含有豐富高湯，下層味道較濃，攪拌後可品嘗層次變化，有人甚至會將湯汁淋在蒸壽司上像「貓飯」一樣吃。

農林水產省與文化廳對記者的詢問也表示，以飲食文化歷史的觀點來說，沒有特別的規定，表示怎麼吃茶碗蒸並無統一標準。

日本 茶碗蒸

