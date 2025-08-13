日本電車站有癡漢？女高中生突被舔大腿極震驚 淫狼跟入車廂終被捕

日本電車站有癡漢？當地福岡縣筑後市1名女生於月台上等候電車時，突然被1名男子性騷擾，對方先坐到女生旁邊，然後突然舔舐她的大腿。女生嚇得立即逃跑，其後進入車廂，沒料到淫狼一直尾。女生打電話給母親求救，警員趕至拘捕1名37歲尼泊爾籍男子，惟他否認控罪，並表示「不懂日文」，警方正調查案件內情。

癡漢非禮女高中生

據日媒報導，被捕的37歲尼泊爾籍男子Busal Om Prakas自稱任職廚師，居住於福岡縣筑紫野市，案發於11月29日晚上約7點50分，在市內JR築後船屋車站月台上，被捕男先坐到1名候車的女高中生旁邊，卻突然舔舐她的大腿。

該名女高中生當場大驚，立即從男子身旁移開，並打電話通知母親，而其母親立即報警。女生其後嚇得跑入車廂後，男子竟尾隨，更嘗試再次坐到她身旁。女生只好再逃到另一節車廂，並再次與母親聯絡。

被捕男稱「不懂日語」 否認犯案

警方接報後，於下一站JR久留米站月台等待女高中生所搭乘的列車，並在車廂內發現懷疑涉案男子，其描述與女高中生的證詞相符，於是將他拘捕。

警方表示，會透過調查車站月台的監控錄像等方式釐清事件，而被捕男子後否認犯案，又聲稱自己不懂日語。

