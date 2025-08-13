快訊

前第一夫人金建希遭押！南韓前總統夫婦雙雙入監「憲政史上首見」

考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看

懸崖邊車震！情侶搖晃激烈致車身失平衡 連人帶車墮崖2人同死

香港01／ 撰文：桃樂斯
巴西有情侶在懸崖邊車震，疑動作過激導致車輛失平衡，連人帶車墮崖雙雙斃命。（網上圖片）
巴西有情侶在懸崖邊車震，疑動作過激導致車輛失平衡，連人帶車墮崖雙雙斃命。（網上圖片）

情到濃時發生關係都要注意地點，稍有不慎隨時斷送性命。巴西情侶將座駕停泊懸崖邊，兩人之後在車內親熱「車震」，疑因動作過於激烈，車身劇烈搖晃下竟翻越岩壁，導致兩人掉進懸崖不幸喪命。消防拯救隊最終在陡峭，且濃密植被的地形尋獲兩人遺體；當地警方經初步調查後，將事件定為意外事故。

情侶將座駕停泊懸崖邊　車內發生性行為

綜合外媒報道，事發於8月4日（上周一）凌晨，巴西聖埃斯皮里圖州（Espiritu Santo）有情侶因為「車震」，劇烈搖晃下導致車輛衝下懸崖，雙雙喪命。涉事42歲女子里貝羅（Adriana Ribeiro）與26歲的男友卡多佐（Marcone Cardoso）當時一同參加派對後，將座駕停泊在著名滑翔地點、文達諾瓦杜伊米格蘭特市（Venda Nova do Imigrante）懸崖邊的觀景台，兩人情到濃時便開始在車內親吻，然後發生性行為。

動作激烈使車輛失平衡　連人帶車墮崖

其間兩人疑因為動作過於激烈，車身劇烈晃動下最終失去平衡，翻越岩壁墜落約300英呎（約91米）高的懸崖，他們隨即被拋出車外。車輛隨後繼續翻滾，最終墜落超過1,000英呎（約305米）。負責拯救的消防人員表示，他們最終在陡峭，且濃密植被的地形尋獲兩人遺體，而當時二人皆為全裸狀態。

附近滑翔場地職員聽巨響　形容：令人震驚場面

有在滑翔場地工作的職員透露，他於凌晨約2時20分聽到一聲巨響，形容「我看到汽車的引擎掉得非常遠，那是個令人震驚的場面，車子已經完全毀壞」。據悉，里貝羅和卡多佐交往僅得6個月，卡多佐和前妻育有一名4歲孩子；而里貝羅目前已離婚，為2孩之母。當地警方調查後，初步排除謀殺可能性，將事件定作意外事故。

延伸閱讀：

雙排車活春宮！外籍情侶當街「車震」　司機感激烈搖晃一看傻眼

半夜尋妻！驚見她和姦夫全裸車震　人夫肉身擋車阻逃受傷

文章授權轉載自《香港01》

情侶 圖片 巴西 性行為

相關新聞

懸崖邊車震！情侶搖晃激烈致車身失平衡 連人帶車墮崖2人同死

情到濃時發生關係都要注意地點，稍有不慎隨時斷送性命。巴西有情侶將座駕停泊懸崖邊，兩人之後在車內親熱「車震」，疑因動作過於激烈，車身劇烈搖晃下竟翻越岩壁，導致兩人掉進懸崖不幸喪命。消防拯救隊最終在陡峭，且濃密植被的地形尋獲兩人遺體；當地警方經初步調查後，將事件定為意外事故。

英少女腹痛數月急開刀！剖出「西瓜大腐爛毛團」 醫被臭到難以置信

身體不適不可輕忽！英國一名少女時常腹痛，但一直沒找到原因，直到醫生在她肚子摸到硬塊緊急開刀，才發現肚子裡竟然有西瓜大小的毛髮團。

皮膚「成片脫落」消失95%！三寶媽昏迷21天險喪命 醫懷疑常見止痛藥肇禍

常見的藥物仍可能存在健康風險。美國一名三寶媽長年服用止痛藥都沒事，直到2020年卻出現嚴重病症、差點死亡，至今仍在努力恢復中健康。醫生懷疑是止痛藥導致發病，但過去多年來她從未出現不良反應，因此仍無法確定發病原因。

恐怖情人！澳女遭囚禁「整天鐵鍊銬腳」 男友辯：怕她出軌

談戀愛最害怕遇到恐怖情人。澳洲一名女子遭男友限制活動，除了吃飯、上廁所，其他時間都被鐵鍊銬住。幸好女子趁機逃走獲救，男友被捕後否認犯案。

爺孫戀命案！23歲男勒斃差50歲情人水泥封屍 家屬悲曝「是活埋」

2022年一名23歲的哥倫比亞籍男子巴倫（Juan Baron）在夏威夷殺死73歲的同性情人魯比（Gary Ruby），用水泥封屍後還企圖偽造文書，計畫侵占情人的豪宅。男子被捕2年後認罪，今年7月底被判處終身監禁。

誤以為私吞贓款！25歲男遭6人包圍 被打還被逼喝尿、尿淋頭

不法分子常透過誘騙他人提供銀行帳戶，進行「洗錢」等非法行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。