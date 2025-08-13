懸崖邊車震！情侶搖晃激烈致車身失平衡 連人帶車墮崖2人同死

情到濃時發生關係都要注意地點，稍有不慎隨時斷送性命。巴西有情侶將座駕停泊懸崖邊，兩人之後在車內親熱「車震」，疑因動作過於激烈，車身劇烈搖晃下竟翻越岩壁，導致兩人掉進懸崖不幸喪命。消防拯救隊最終在陡峭，且濃密植被的地形尋獲兩人遺體；當地警方經初步調查後，將事件定為意外事故。

情侶將座駕停泊懸崖邊 車內發生性行為

綜合外媒報道，事發於8月4日（上周一）凌晨，巴西聖埃斯皮里圖州（Espiritu Santo）有情侶因為「車震」，劇烈搖晃下導致車輛衝下懸崖，雙雙喪命。涉事42歲女子里貝羅（Adriana Ribeiro）與26歲的男友卡多佐（Marcone Cardoso）當時一同參加派對後，將座駕停泊在著名滑翔地點、文達諾瓦杜伊米格蘭特市（Venda Nova do Imigrante）懸崖邊的觀景台，兩人情到濃時便開始在車內親吻，然後發生性行為。

動作激烈使車輛失平衡 連人帶車墮崖

其間兩人疑因為動作過於激烈，車身劇烈晃動下最終失去平衡，翻越岩壁墜落約300英呎（約91米）高的懸崖，他們隨即被拋出車外。車輛隨後繼續翻滾，最終墜落超過1,000英呎（約305米）。負責拯救的消防人員表示，他們最終在陡峭，且濃密植被的地形尋獲兩人遺體，而當時二人皆為全裸狀態。

附近滑翔場地職員聽巨響 形容：令人震驚場面

有在滑翔場地工作的職員透露，他於凌晨約2時20分聽到一聲巨響，形容「我看到汽車的引擎掉得非常遠，那是個令人震驚的場面，車子已經完全毀壞」。據悉，里貝羅和卡多佐交往僅得6個月，卡多佐和前妻育有一名4歲孩子；而里貝羅目前已離婚，為2孩之母。當地警方調查後，初步排除謀殺可能性，將事件定作意外事故。

延伸閱讀：

雙排車活春宮！外籍情侶當街「車震」 司機感激烈搖晃一看傻眼

半夜尋妻！驚見她和姦夫全裸車震 人夫肉身擋車阻逃受傷

文章授權轉載自《香港01》