智利發現7400萬年哺乳類化石 曾與恐龍共存地球

科學家在智利巴塔哥尼亞（Patagonia）地區，發現一種生存於恐龍時期、體型微小如老鼠般的哺乳類動物化石。

法新社報導，這種名為「尤瑟碾齒獸」（Yeutherium pressor）的生物體重介於30到40公克，生活在晚白堊紀時期，據今約7400萬年前。

這是南美洲有史以來發現體型最小的哺乳類動物，生存年代可追溯至該地區仍屬於古大陸岡瓦納大陸（Gondwana）的一部分時。

負責帶領智利大學（University of Chile）及智利「千禧核心」（Millennium Nucleus）早期哺乳類研究中心科學家團隊的普舍爾（Hans Puschel）指出，這件化石由「一小塊顎骨、一顆臼齒，以及另外兩顆臼齒的牙冠與牙根」組成。

研究人員在智利麥哲倫（Magallanes）大區的齊納斯河谷（Rio de las Las Chinas Valley）發現這件化石，當地距離首都聖地牙哥（Santiago）約3000公里。

儘管外型與小型囓齒動物有著相似之處，這種哺乳類動物可能會像鴨嘴獸般產卵，或如袋鼠、負鼠將幼獸放在育兒袋中。

從尤瑟碾齒獸的牙齒形狀來看，牠的食性可能偏向相對堅硬的植物。

與曾經共存地球的恐龍一樣，這種哺乳類動物在白堊紀末期突然滅絕，也就是距今約6600萬年前。

這項發現刊登在本月的英國科學期刊「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal SocietyB）。