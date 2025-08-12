快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

智利發現7400萬年哺乳類化石 曾與恐龍共存地球

中央社／ 智利聖地牙哥11日綜合外電報導

科學家智利巴塔哥尼亞（Patagonia）地區，發現一種生存於恐龍時期、體型微小如老鼠般的哺乳類動物化石。

法新社報導，這種名為「尤瑟碾齒獸」（Yeutherium pressor）的生物體重介於30到40公克，生活在晚白堊紀時期，據今約7400萬年前。

這是南美洲有史以來發現體型最小的哺乳類動物，生存年代可追溯至該地區仍屬於古大陸岡瓦納大陸（Gondwana）的一部分時。

負責帶領智利大學（University of Chile）及智利「千禧核心」（Millennium Nucleus）早期哺乳類研究中心科學家團隊的普舍爾（Hans Puschel）指出，這件化石由「一小塊顎骨、一顆臼齒，以及另外兩顆臼齒的牙冠與牙根」組成。

研究人員在智利麥哲倫（Magallanes）大區的齊納斯河谷（Rio de las Las Chinas Valley）發現這件化石，當地距離首都聖地牙哥（Santiago）約3000公里。

儘管外型與小型囓齒動物有著相似之處，這種哺乳類動物可能會像鴨嘴獸般產卵，或如袋鼠、負鼠將幼獸放在育兒袋中。

從尤瑟碾齒獸的牙齒形狀來看，牠的食性可能偏向相對堅硬的植物。

與曾經共存地球的恐龍一樣，這種哺乳類動物在白堊紀末期突然滅絕，也就是距今約6600萬年前。

這項發現刊登在本月的英國科學期刊「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal SocietyB）。

智利 動物 科學家

延伸閱讀

科學人／丹尼索瓦人到台灣！海底撈出「澎湖1號」 證明古人類曾在此生活

台南菜寮溪連雨後地貌變 化石採集市府籲注意安全

乘龍號載4太空人啟程返地球 結束國際太空站5個月任務

智利地下銅礦坑坍塌 受困5人全數罹難

相關新聞

英少女腹痛數月急開刀！剖出「西瓜大腐爛毛團」 醫被臭到難以置信

身體不適不可輕忽！英國一名少女時常腹痛，但一直沒找到原因，直到醫生在她肚子摸到硬塊緊急開刀，才發現肚子裡竟然有西瓜大小的毛髮團。

皮膚「成片脫落」消失95%！三寶媽昏迷21天險喪命 醫懷疑常見止痛藥肇禍

常見的藥物仍可能存在健康風險。美國一名三寶媽長年服用止痛藥都沒事，直到2020年卻出現嚴重病症、差點死亡，至今仍在努力恢復中健康。醫生懷疑是止痛藥導致發病，但過去多年來她從未出現不良反應，因此仍無法確定發病原因。

恐怖情人！澳女遭囚禁「整天鐵鍊銬腳」 男友辯：怕她出軌

談戀愛最害怕遇到恐怖情人。澳洲一名女子遭男友限制活動，除了吃飯、上廁所，其他時間都被鐵鍊銬住。幸好女子趁機逃走獲救，男友被捕後否認犯案。

爺孫戀命案！23歲男勒斃差50歲情人水泥封屍 家屬悲曝「是活埋」

2022年一名23歲的哥倫比亞籍男子巴倫（Juan Baron）在夏威夷殺死73歲的同性情人魯比（Gary Ruby），用水泥封屍後還企圖偽造文書，計畫侵占情人的豪宅。男子被捕2年後認罪，今年7月底被判處終身監禁。

誤以為私吞贓款！25歲男遭6人包圍 被打還被逼喝尿、尿淋頭

不法分子常透過誘騙他人提供銀行帳戶，進行「洗錢」等非法行為。

手機送修竟成隱私破口！店員偷藏顧客裸照性愛片 1失誤露餡下場慘

現代人手機裡藏了大量個人資料，從照片到對話紀錄，稍有疏忽，私密就可能被外洩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。