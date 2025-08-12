快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

英少女腹痛數月急開刀！剖出「西瓜大腐爛毛團」 醫被臭到難以置信

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名少女腹痛數月，手術後發現胃裡有西瓜大小的毛團。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名少女腹痛數月，手術後發現胃裡有西瓜大小的毛團。示意圖，非當事人。圖／ingimage

身體不適不可輕忽！英國一名少女時常腹痛，但一直沒找到原因，直到醫生在她肚子摸到硬塊緊急開刀，才發現肚子裡竟然有西瓜大小的毛髮團。

根據《每日郵報》報導，英國一名14歲少女去年開始就時不時會腹痛，媽媽帶她諮詢過許多專業人士，也測試過是否對某些食物過敏，例如乳糖不耐症，但結果顯示都正常。

直到今年5月，女兒腹痛加劇，媽媽焦急帶她就診，結果醫生在女兒肚子摸到硬塊，懷疑是毛球，緊急轉診手術，果不其然在少女的胃中發現一團「西瓜大小的毛球」，約21公分。醫生認為毛團可能存在於此好幾年了，腐爛得很嚴重，「那臭味令人難以置信」，最終手術團隊花了5個小時才清除乾淨。

媽媽表示女兒從小就喜歡玩頭髮，但從沒見過她吃下去，醫生認為可能是在睡夢中無意識地吃掉頭髮。

大毛團不只幾乎占據少女的胃，讓食物無法正常消化，導致她貧血、營養不良，還把她的胃撐大到正常的三倍，再拖更久可能會導致更嚴重的健康問題。

醫生開了客製化的維生素和礦物質食物包給少女，幫助她補充營養素，媽媽也買了睡覺專用的帽子給她，以防她又在睡夢中吃頭髮。

頭髮 肚子 腹痛 手術 西瓜 臭味

延伸閱讀

八歲女童罹患長髮公主症 竟因壓力大吞髮至腸胃毛髮結石

10歲女孩患「長髮公主綜合症」 吃頭髮一年腹痛且體內驚現「巨石」

14歲少女胃痛嘔吐…送醫竟剖腹取出「210cm毛髮結石」！或破世界紀錄

15歲少女患「長髮公主綜合症」 吃頭髮6年胃取出4斤髮球

相關新聞

英少女腹痛數月急開刀！剖出「西瓜大腐爛毛團」 醫被臭到難以置信

身體不適不可輕忽！英國一名少女時常腹痛，但一直沒找到原因，直到醫生在她肚子摸到硬塊緊急開刀，才發現肚子裡竟然有西瓜大小的毛髮團。

皮膚「成片脫落」消失95%！三寶媽昏迷21天險喪命 醫懷疑常見止痛藥肇禍

常見的藥物仍可能存在健康風險。美國一名三寶媽長年服用止痛藥都沒事，直到2020年卻出現嚴重病症、差點死亡，至今仍在努力恢復中健康。醫生懷疑是止痛藥導致發病，但過去多年來她從未出現不良反應，因此仍無法確定發病原因。

恐怖情人！澳女遭囚禁「整天鐵鍊銬腳」 男友辯：怕她出軌

談戀愛最害怕遇到恐怖情人。澳洲一名女子遭男友限制活動，除了吃飯、上廁所，其他時間都被鐵鍊銬住。幸好女子趁機逃走獲救，男友被捕後否認犯案。

爺孫戀命案！23歲男勒斃差50歲情人水泥封屍 家屬悲曝「是活埋」

2022年一名23歲的哥倫比亞籍男子巴倫（Juan Baron）在夏威夷殺死73歲的同性情人魯比（Gary Ruby），用水泥封屍後還企圖偽造文書，計畫侵占情人的豪宅。男子被捕2年後認罪，今年7月底被判處終身監禁。

誤以為私吞贓款！25歲男遭6人包圍 被打還被逼喝尿、尿淋頭

不法分子常透過誘騙他人提供銀行帳戶，進行「洗錢」等非法行為。

手機送修竟成隱私破口！店員偷藏顧客裸照性愛片 1失誤露餡下場慘

現代人手機裡藏了大量個人資料，從照片到對話紀錄，稍有疏忽，私密就可能被外洩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。