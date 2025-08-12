英少女腹痛數月急開刀！剖出「西瓜大腐爛毛團」 醫被臭到難以置信

身體不適不可輕忽！英國一名少女時常腹痛，但一直沒找到原因，直到醫生在她肚子摸到硬塊緊急開刀，才發現肚子裡竟然有西瓜大小的毛髮團。

根據《每日郵報》報導，英國一名14歲少女去年開始就時不時會腹痛，媽媽帶她諮詢過許多專業人士，也測試過是否對某些食物過敏，例如乳糖不耐症，但結果顯示都正常。

直到今年5月，女兒腹痛加劇，媽媽焦急帶她就診，結果醫生在女兒肚子摸到硬塊，懷疑是毛球，緊急轉診手術，果不其然在少女的胃中發現一團「西瓜大小的毛球」，約21公分。醫生認為毛團可能存在於此好幾年了，腐爛得很嚴重，「那臭味令人難以置信」，最終手術團隊花了5個小時才清除乾淨。

媽媽表示女兒從小就喜歡玩頭髮，但從沒見過她吃下去，醫生認為可能是在睡夢中無意識地吃掉頭髮。

大毛團不只幾乎占據少女的胃，讓食物無法正常消化，導致她貧血、營養不良，還把她的胃撐大到正常的三倍，再拖更久可能會導致更嚴重的健康問題。

醫生開了客製化的維生素和礦物質食物包給少女，幫助她補充營養素，媽媽也買了睡覺專用的帽子給她，以防她又在睡夢中吃頭髮。