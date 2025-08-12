皮膚「成片脫落」消失95%！三寶媽昏迷21天險喪命 醫懷疑常見止痛藥肇禍

常見的藥物仍可能存在健康風險。美國一名三寶媽長年服用止痛藥都沒事，直到2020年卻出現嚴重病症、差點死亡，至今仍在努力恢復中健康。醫生懷疑是止痛藥導致發病，但過去多年來她從未出現不良反應，因此仍無法確定發病原因。

根據《每日郵報》報導，美國一名27歲三寶媽羅傑斯（Aleshia Rogers）2020年剖腹產下第三個孩子後，每天服用非處方用藥「布洛芬（Ibuprofen）」來止痛，然而三周後，羅傑斯出現類流感的症狀：發燒、吞嚥有灼熱感，另外她的眼睛也充血發熱、胸部出現皮疹等。

羅傑斯掛急診獲得的回覆是紅眼症，然而隔天她的眼睛腫到張不開，再次掛急診得到的解答是猩紅熱，醫生建議她服用止痛藥緩解疼痛和消腫後，羅傑斯再次被打發回家。

然而幾小時後她的症狀迅速加劇，臉部、眼睛和胸部出現灼燒性水泡，導致皮膚一片片脫落，失去幾乎95%的皮膚，還出現敗血症和多重器官衰竭，醫生只能讓她陷入昏迷狀態3周時間，希望她的身體可以癒合。 醫院告知羅傑斯的家人，她只有10%的機會存活，幸好昏迷21天後，羅傑斯終於再次睜開雙眼。

羅傑斯最終確診患有史蒂芬強森症候群（Steven-Johnson Syndrome，簡稱SJS），以及毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis，簡稱TEN），醫生懷疑是因布洛芬導致發病，但她從14歲起就用布洛芬緩解經痛，從沒發生過這種事。如今已5年過去，羅傑斯仍在努力從長期併發症中恢復。