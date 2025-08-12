恐怖情人！澳女遭囚禁「整天鐵鍊銬腳」 男友辯：怕她出軌

談戀愛最害怕遇到恐怖情人。澳洲一名女子遭男友限制活動，除了吃飯、上廁所，其他時間都被鐵鍊銬住。幸好女子趁機逃走獲救，男友被捕後否認犯案。

根據《news.com.au》報導，澳洲一名女子去年9月陷入愛河，然而這段感情漸漸變質。今年6、7月開始，男友會在晚上時用鐵鍊把女子銬在床上，理由是以防她偷溜出去和別人發生性關係。男友還拿走女子的手機、錢包、鑰匙等，切斷她和家人、朋友、工作的所有聯繫。

直到最近，男友變本加厲，連白天也用鐵鍊鎖住女子，只有在吃飯和上廁所時才能被解開，男友甚至還會故意不讓她上廁所。

近日男友帶她出門使用ATM時，女子趁機逃走躲進一間藥局，請求店內顧客幫忙報警，同時間男友還在外駕車四處尋人。

隨後女子被送往醫院，檢查發現她有多處肋骨斷裂、瘀傷、眼窩骨折等傷勢。隔日警方在男子住家逮捕他，對他提出綁架、家暴等指控，男子則全盤否認。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線