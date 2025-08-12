爺孫戀命案！23歲男勒斃差50歲情人水泥封屍 家屬悲曝「是活埋」
2022年一名23歲的哥倫比亞籍男子巴倫（Juan Baron）在夏威夷殺死73歲的同性情人魯比（Gary Ruby），用水泥封屍後還企圖偽造文書，計畫侵占情人的豪宅。男子被捕2年後認罪，今年7月底被判處終身監禁。
根據《PEOPLE》、《檀香山星廣報》等外媒報導，當年魯比向巴倫坦承自己感染了愛滋病毒（HIV），巴倫一怒之下勒死對方，並將他拖進浴缸、割開他的手腕，企圖營造魯比自殺的假象，隨後再用水泥封屍。
巴倫殺人後逃離夏威夷，最後在加州被捕。警方表示，巴倫還供認打算透過偽造文書來獲取魯比價值120萬美元（約新台幣3600萬元）的豪宅。
魯比的家屬悲痛指出，法醫在魯比肺部發現水泥顆粒，換言之，當巴倫「封屍」時，魯比可能還活著，「這種行為多麼冷酷、多麼殘忍」。
2024年巴倫承認犯有二級謀殺、一級盜竊和一級身分盜竊罪，並與檢方達成認罪協議，今年7月底，法官判處他終身監禁，需服刑20年才有資格獲得假釋。
