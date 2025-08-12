手機送修竟成隱私破口！店員偷藏顧客裸照性愛片 1失誤露餡下場慘

現代人手機裡藏了大量個人資料，從照片到對話紀錄，稍有疏忽，私密就可能被外洩。新加坡一名男子日前拿著故障的三星手機到手機行維修，沒想到修好拿回來後，竟發現手機裡至少有12張老婆全裸或穿內衣的私密照，曾被「轉發」過，懷疑是店員偷偷拍走，趕緊報警。

警方深入調查後發現，原來這名手機店員已經連續犯案3年，專門偷看顧客的私密相簿，還利用AirDrop、藍牙等方式把裸照、性愛片轉存下來，受害人至少有5人、總共71張裸照與8支性愛影片。該男子最終被判刑6個月。

男子送修三星手機 發現「私密照被轉發」

根據當地媒體今年7月的報導，這名受害人於2024年9月23日帶著故障的三星手機，到新加坡金文泰西2街某手機行維修。沒想到9月25日取回手機後，他赫然發現相簿裡有多張妻子的裸照出現「已轉發」的痕跡，立刻報警。

店員偷翻顧客手機 偷拍私照已經做了3年

涉案的27歲男店員劉俊森（音譯）來自馬來西亞，案發時在該手機行擔任銷售助理兼維修技師。他自2022年起，便長期趁維修期間偷翻顧客手機，尤其是女性客戶，只要發現相簿或對話中有裸照、私密影片，就會設法「轉存」到自己手機裡。

若顧客是用iPhone，他會直接透過AirDrop傳到自己手機；若對方使用的是Android系統，則透過藍牙傳到門市另一支公司用手機，再透過WhatsApp 傳到自己手機。就是這個繁複的轉檔過程，最終讓他露出馬腳。

偷藏裸照、性愛影片 警方查出至少5名受害人

警方接獲報案後，迅速鎖定劉男，並於2024年10月1日將他逮捕。警方在他手機內發現至少5名顧客的私密照片與影片，包含71張裸照及8支性愛影片。劉男坦承犯行，還說有些看完就刪，實際受害人數已無法統計。

檢方批：嚴重背叛顧客信任 求處6至7月徒刑

主控官指出，劉男是有計畫、持續性犯案，且利用職務之便偷取客戶私密資料，嚴重背叛顧客信任。由於長期未被發現，更助長他的僥倖心理，因此建議法院判處他6至7個月徒刑。

庭上認罪道歉 最終被判刑6個月

劉男在法庭上認罪，當庭向所有受害人及家屬致歉。他求情說，自從2025年4月失業後就沒見過家人，生活壓力全落在年邁父母身上，還要幫他還債，希望法官從輕發落、讓他早日與家人團聚。

法官最終裁定，判處劉男有期徒刑6個月。

文章授權轉載自《香港01》