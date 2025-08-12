誤以為私吞贓款！25歲男遭6人包圍 被打還被逼喝尿、尿淋頭

不法分子常透過誘騙他人提供銀行帳戶，進行「洗錢」等非法行為。新加坡一名男子為了「賺快錢」，照著歹徒指示開設銀行帳戶，並提供給對方處理贓款，涉案金額高達約16萬新幣（約384萬元新台幣）。家人發現後報警，該帳戶隨即遭到凍結，沒想到歹徒誤以為贓款被他私吞，竟由6人組成的團夥上門「討公道」。受害人不僅被毆打，還被迫喝尿，甚至被淋尿在頭上，整個過程還被用手機拍下。事件曝光後，其中一名嫌犯被判刑4個月又8週，並被罰款300新幣（約7,200元新台幣）。

根據當地媒體今年8月的報導，28歲被告陳明川（音譯）在2021年認識一名男子，專門幫對方提供多個銀行帳戶。每提供一個帳戶，就能賺取800到1,000新幣（約1萬9,200至2萬4,000元新台幣），陳男通常會分500新幣（約1萬2,000元新台幣）給「帳戶賣家」，但有時卻沒照約定給佣金，而是把錢拿去吃喝玩樂。

想賺快錢 25歲男開戶讓對方洗錢

2022年3月，25歲受害人透過朋友認識陳男，也想「賺快錢」。陳男指示他在線上成立一間公司，再開設公司銀行帳戶，之後用來進行洗錢作業。

父親發現異狀 警方介入凍結帳戶

隔月，受害人父親收到銀行寄來的帳單，發現帳戶內有大量來路不明的款項，追問之下才知道內情，便帶兒子到銀行，並在行員建議下報警。受害人從頭到尾都沒拿到佣金，因而配合警方調查。警方發現該帳戶仍有大約2萬新幣（約48萬元新台幣），且曾收過超過14萬新幣（約336萬元新台幣），因此將帳戶凍結。

陳男誤會對方私吞錢 毆打逼喝尿

陳男並不知道帳戶被警方凍結，誤以為受害人關閉帳戶、把錢私吞掉，便帶著5名同夥到受害人所住公寓樓下堵人。受害人曾表示已經請朋友幫忙還錢，還承諾會去打工還清遭凍結的款項，但仍遭到圍毆。他朋友聽聞後緊急拿出800新幣（約1萬9,200元新台幣）「擋災」。為了逼迫受害人還錢，6人輪流在1.5公升寶特瓶內小便，再逼他喝下。當只剩約四分之一時，其中一人竟把剩下的尿倒在受害人頭上。陳男還用手機錄影和拍照，但之後刪除了證據。

法官痛批行徑侮辱 陳男遭判刑加罰款

事件曝光後，陳男被控3項罪名，8月6日認罪其中1項恐嚇罪，以及1項違反電腦濫用相關法規。檢察官指出，陳男及其同夥行為極度侮辱人，辯方律師則稱，陳男並未傳送相關影片與照片，請求法官從輕量刑。但法官在判決時痛批，陳男等人的行為應受到強烈譴責，必須接受嚴懲。最終判陳男入獄4個月又8週，並罰款300新幣（約7,200元新台幣）。當地媒體並未說明其餘5名同夥的處置結果。

延伸閱讀：

啦啦隊涼水祭失控！球迷疑「水槍裝尿」亂射 還故意瞄準女孩眼睛

黃金泳灘阿叔私家車尾小便 車主發車cam公審狠批變態：極臭尿味

文章授權轉載自《香港01》