快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

3屍？3男「躺平」馬路失知覺…路人以為命案報警 警揭真相超傻眼

香港01／ 撰文：桃樂斯
泰國有3名男子「躺平」在馬路邊，路人以為發生命案即報警。 示意圖／ingimage
泰國有3名男子「躺平」在馬路邊，路人以為發生命案即報警。 示意圖／ingimage

正所謂「小飲怡情，大飲傷身」，喝酒記得要適量和量力而為。泰國日前發生1宗烏龍事件，有民眾發現有男子躺臥路邊，另外2男則躺在貨卡車的車斗上，由於三人一動不動，以為發生命案於是報警求助。

警方到場後發現地面有個玻璃酒瓶，上前確認他們並非遇害，而是前一晚醉酒，才會不省人事在地面呼呼大睡，之後則建議他們回家休息。有網友批評3人喝醉酒躺馬路舉動危險，擔憂有車輛經過而未有發現他們，會引致意外，認為警方應該要向3人正式錄取口供，並發出警告，以防類似事件再次發生。

3男「躺平」馬路邊　路人以為命案急報警

綜合泰國媒體等報導，事發於8月5日凌晨時份，北部清萊府的湄賽縣（Mae Sai）有民眾報案，指在馬路上發現3具「屍體」，警方隨即趕往現場調查。從警方分享到社交平台facebook的照片可見，1輛小型貨卡車停泊在路邊，現場共有3名男子，其中兩人躺在貨卡車的車斗，另一名男子則雙手呈攤開狀態、躺臥在地上一動不動，路過的民眾誤以為發生命案，嚇得立馬報警。

警方揭3人飲醉不省人事

警方到場查看時，發現地面遺留1個玻璃酒瓶，揭發原來並非發生命案，而是3名男子前一晚喝醉酒，將馬路當作自家睡床，在地上睡得不省人事。警方於是叫醒他們問話，在確認他們狀況後，建議他們回家休息。

網友狠斥危險 要求嚴懲

事件惹來泰國網友討論，有人慶幸至少3人沒有酒後駕駛，唯一罪狀就是沒有回家，讓家人白白擔心整個晚上。不過有聲音批評躺馬路舉動實在危險，倘若有車輛經過而未有發現他們，後果將不堪設想，認為警方不應輕易放走他們，至少要向3人錄取口供，並發出警告，以防類似事件再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

頭頂涼涼！韓警擒醉漢假髮飛脫 路人1舉動超暖　網民：執髮人員

「醉漢」睡在長椅上 近看真身竟是最萌海洋動物 網民嘲：喝太多

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

3屍？3男「躺平」馬路失知覺…路人以為命案報警 警揭真相超傻眼

有民眾發現有男子躺臥路邊，另外2男則躺在貨卡車的車斗上，由於三人一動不動，以為發生命案於是報警求助…

擁上兆存款？神秘華裔女千金開豪車撞賓士掀關注 胡錫進搖頭分析

近日澳洲一則車禍新聞引發中國大陸廣泛關注。一名23歲華裔女性楊蘭蘭（音譯，Yang Lanlan）駕駛價值140萬澳元（約新台幣2731萬元）的Tiffa...

大人全不知？小孩子才懂「AI爆紅迷因生物」 YT觀看數飆1.16億

在日本一家販售小玩意兒的商店裡，有個貨架專門擺放人工智慧（AI）生成角色的玩具、貼紙和鑰匙圈。類似的AI迷因生物席捲社群...

泰國雙排車活春宮！外籍情侶當街「車震」 司機感受激烈搖晃一看傻眼

近日社交平台facebook瘋傳一段影片，一對外籍情侶在泰國芭達雅搭乘雙排車（baht bus）時塞車，2人竟忍不住當場親熱，司機感到車身激烈搖晃，驚見女乘客竟跨在男伴身上有所動作，畫面相當不雅。片段更被路人拍攝上載互聯網，遭網友批評，引發熱議。

正面對峙畫面曝光！博美狂吠力抗大黑熊 結局讓眾人大吃一驚

英國媒體報導，一隻大黑熊日前誤闖入溫哥華的一戶大宅，與一隻六磅重兇惡的博美犬（Pomeranian）「正面交鋒」，結果讓人大吃一驚。黑熊聽...

背景強大？23歲華裔女駕勞斯萊斯撞賓士 全網竟找嘸神秘豪門身分

近日澳洲一則車禍新聞引發中國大陸廣泛關注。7月27日凌晨，澳洲雪梨東部一處郊區一輛價值140萬澳元（約新台幣2731萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。