大人全不知？小孩子才懂「AI爆紅迷因生物」 YT觀看數飆1.16億

中央社／ 東京10日綜合外電報導
在日本一家販售小玩意兒的商店裡，有個貨架專門擺放人工智慧（AI）生成角色的玩具、貼紙和鑰匙圈。圖／法新社
在日本一家販售小玩意兒的商店裡，有個貨架專門擺放人工智慧（AI）生成角色的玩具、貼紙和鑰匙圈。類似的AI迷因生物席捲社群，小孩子圈裡大名鼎鼎，在大人世界卻是鮮少人知。

法新社報導，一頭穿著超大運動鞋行走的鯊、橘子肌肉男、一位頭是卡布奇諾咖啡杯、翩翩起舞的「芭蕾舞者卡布奇諾」，都是名為「義大利腦腐」（Italian Brainrot）的網路現象代表角色。

紐約16歲少女山中-內貝斯尼（Yoshi Yamanaka-Nebesney）告訴法新社：「一開始我一點也不覺得好笑，但慢慢地就喜歡上了。」

不同國家網友製作的「義大利腦腐」無厘頭影片，今年開始在TikTok等平台流傳開來，配上大聲吼叫、粗魯且常常毫無意義的義大利語配音，贏得Z世代和Alpha世代年輕人追捧。

這十多個卡通化的AI生物迅速成為網路迷因，還催生一系列新內容，例如「腦腐饒舌」（Brainrot Rap），在YouTube上的觀看次數已達1.16億次。

從肯亞到西班牙，再到韓國，都能找到還在學的「義大利腦腐」粉絲。

阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）新媒體與數位文化講師加利普（Idil Galip）說：「網路潮流瞬息萬變，義大利腦腐大概在兩個月或一個月前就已經達到高峰。」

雅加達臨床心理學家薩蒂瓦（Oriza Sativa）示警，問題在於這些AI角色被一些人用來製作或嵌入含有成人題材的影片或素材中，而許多家長的科技素養不足，無法察覺箇中危險。

在日本一家販售小玩意兒的商店裡，有個貨架專門擺放人工智慧（AI）生成角色的玩具、貼紙和鑰匙圈。圖／法新社
