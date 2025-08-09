聽新聞
正面對峙畫面曝光！博美狂吠力抗大黑熊 結局讓眾人大吃一驚
英國媒體報導，一隻大黑熊日前誤闖入溫哥華的一戶大宅，與一隻六磅重兇惡的博美犬（Pomeranian）「正面交鋒」，結果讓人大吃一驚。黑熊聽見寵物狗犀利的叫聲後，拔腳狂奔逃出屋外。
《每日郵報》（Daily Mail）8月8日報導，家中的監視器畫面捕捉到這隻黑熊漫步走進客廳的瞬間，它似乎在探索周圍的空間，還在沙發附近嗅來嗅去，然後就突然聽見寵物狗的叫聲，雙方展開對峙。
就在這名「不速之客」似乎感到安心之際，一隻博美犬突然從走廊跑了過來，狂吠不止。
儘管這頭黑熊的體型是博美犬的好幾倍，但它還是立刻轉身，快速往門口跑去。這時，一隻名叫Scout的三歲博美犬正以無畏的決心跑向黑熊。
可以看見Scout的主人Kayla Kleine在她勇敢的小狗身後，大聲叫喊它。
當小狗衝出屋外時，她大聲喊道：「Scout，Scout！快過來！」
另一個攝影機角度顯示，這場激烈的追逐從屋內延伸到屋外，當Scout從樓梯上跳下來並發出兇猛的吠叫時，黑熊已逃到屋外花園的台階。
據Kleine表示，這隻黑熊經常來到她的住所，但這次它已明顯越界。Kleine對Scout大表讚賞：「他是最棒的。他超級可愛，又熱情。但他發起脾氣的時候也可以很激動，他總是在守護我和我丈夫。」
文章授權轉載自《香港01》
