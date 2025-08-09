背景強大？23歲華裔女駕勞斯勞斯撞賓士 全網竟找嘸神秘豪門身分

近日澳洲一則車禍新聞引發中國大陸廣泛關注。7月27日凌晨，澳洲雪梨東部一處郊區一輛價值140萬澳元（約新台幣2731萬元）的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz（賓士）迎面相撞，車頭都被撞爛觸發附近商店的防盜警報。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，駕駛勞斯萊斯的是一名23歲的女性楊蘭蘭（Yang Lanlan），被撞擊的則是澳洲電台主持人Kyle Sandilands的52歲司機喬治·普拉薩拉斯（George Plassaras），事發當時Kyle Sandilands並未在車上。楊蘭蘭未受傷，司機則受到重傷，導致骨盆破裂、脾臟出血、脊柱和10根肋骨斷裂，整個右髖關節須切除，恐落下殘疾。

楊蘭蘭因為涉嫌酒駕和傷害罪，當場被警方逮捕。但她拒絕酒駕測試，被捕後堅持一言不發，之後繳納保釋金獲得有條件保釋，保釋條件包括晚上8點到早上6點不能駕車離開她在雪梨的公寓。楊蘭蘭將於8月15日在法院出庭受審。

澳媒報導指，楊蘭蘭並無社交媒體帳號、無公司註冊、無房產登記、無Linkedln資料，稱其「查無此人」。在被媒體拍到時，她帶著口罩帽，身穿的黑色上衣是CHANEL，售價近15萬元人民幣（約新台幣62萬元）。

《每日郵報》報導指，楊蘭蘭居住在雪梨頂級海景公寓。除了肇事車輛，她還擁有另一輛未註冊勞斯萊斯，其鄰居稱，「她很禮貌，不多話」。當地鄰居指出，她的另外一輛勞斯車前的儀表台上擺滿限量款Labubu玩偶。

事件因此在大陸引發廣泛關注，「澳洲23歲華裔女子楊蘭蘭（Yang Lanlan）到底是誰？」成為話題。大陸網友幾次查找，卻與澳洲媒體一樣一無所獲。許多人因此封她是比近期引發爭議的亮證姐更神秘的「天龍女」（天龍人是日本漫畫《航海王》（One Piece）裡的角色，指的是特權階層）。

澳洲悉尼：劳斯莱斯深夜撞毁奔驰，23岁华人女生身份成谜！“钱多到无法想象”。澳媒拼命深挖：Lanlan Yang到底是何方神圣？

媒体发现，Lanlan Yang 没有社交媒体账号，没有公司注册记录，没有房产登记，连LinkedIn都无迹可寻。媒体惊叹，对其家庭、父母、企业背景、财富来源一无所知。 pic.twitter.com/OKpXNZ8VpX — Lens on Asia (@lenscn) 2025年8月8日

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

車CAM｜長沙SUV衝紅燈至少2人被撞飛 網傳司機心臟病發肇禍

中區花園道消防車疑收掣不及釀3車「串燒」相撞 客貨車司機輕傷

文章授權轉載自《香港01》