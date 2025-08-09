聽新聞
半空中心臟病發！駕駛突感不適英勇迫降 成功保遊客安全後去世
俄羅斯堪察加地區一位直升機飛行員日前載著3名遊客，前往克拉舍寧尼科夫（Krasheninnikov）活火山觀光，在半空中心臟病突發，仍英勇操控直升機安全降落，成功挽救乘客生命，但自己最終不幸離世。
每日郵報報導，這位飛行員是59歲的坎恩（Igor Kan）。他在飛行中感到不適後，立即實施緊急迫降。Telegram的「Aviaincident」頻道８日報導：「一架載有4人的私人直升機上，飛行員心臟病發作，但成功緊急降落，並呼叫醫療援助。」
救援人員迅速趕到現場，但坎恩在救護直升機抵達前已經去世，隨後被宣告死亡。遊客均未受傷，並從上周爆發的克拉舍寧尼科夫火山撤離，當局已就死因展開調查。
坎恩提供價值4700英鎊的觀光航班，航程涵蓋壯麗的克拉舍寧尼科夫火山及俄羅斯著名景點之一的間歇泉谷（Valley of the Geysers）。熟識坎恩的人表示，他定期接受健康檢查，無已知健康問題，並定期駕駛私人羅賓遜（Robinson）直升機載客觀光。
