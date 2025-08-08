快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

上帝答應讓他上天堂 愛爾蘭農夫賣地捐助窮人逾千萬台幣資產

聯合新聞網／ 綜合報導
男子自認領受上帝啟示，不只賣掉農地，還捐出了大部分的錢。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子自認領受上帝啟示，不只賣掉農地，還捐出了大部分的錢。示意圖，非當事人。圖／ingimage

愛爾蘭一名年輕農夫突然變賣土地，還將土地賣來的大部分所得都捐給窮人，而原因只是因為「上帝答應讓他上天堂」。

ODDITYCENTRAL報導，這名不具名的農夫才40幾歲，其實還非常年輕，但他前陣子卻突然決定將土地賣掉，而且還要把賣掉土地的錢都捐出去。他表示，自己某天領受上帝啟示，要他把所有財產都捐出去，這麼做就能順利上天堂，所以深信不疑的他便決定照著上帝的囑咐執行。

律師凱勒赫（Katherine Kelleher）代表政府出庭時表示，男子在幾個月前以60萬歐元（約2088萬新台幣）出售農場，而且已經捐出一半以上的錢。光是上週在路邊，他就隨手給一名街友1,000歐元（約3.4萬新台幣），導致他的銀行帳戶瞬間「大縮水」。

凱勒赫表示，男子現在是「大失血」狀態，她出庭當天得知男子帳戶已經透支了6.5萬歐元（約226萬新台幣），但在這幾週內他又捐出了近3.8萬歐元（約132萬新台幣）的鉅款。為了避免男子權益受損，凱勒赫代表政府向法庭申請訴訟監護人，以免男子因為自己一直衝動的行為吃虧。

「訴訟監護人」是由法庭指派的獨立第三方，在訴訟期間代表當事人尋求最佳利益。目前愛爾蘭法官特威米（Michael Twomey）已經同意指派一名監護人，將協助男子保住權益，避免「錢包繼續失血」。

捐款

延伸閱讀

愛吃薯條要注意！ 專家：每週三份就提升患糖尿病機率

喝醉機上大鬧「找人性侵燒死妳」釀空姐創傷 富豪惡行判決出爐

男友身高只有120公分還是願意嫁 正妹曝原因感動眾人

性伴侶太多影響觀感？ 研究：大家更在意「這件事」

相關新聞

時速破320公里！德國高速公路開保時捷創最速紀錄 駕駛下場出爐

美聯社報導，德國警方表示，一名駕駛人在柏林以西的高速公路（Autobahn）被測出時速超過320公里，以超過限速近200...

上帝答應讓他上天堂 愛爾蘭農夫賣地捐助窮人逾千萬台幣資產

愛爾蘭一名年輕農夫突然變賣土地，還將土地賣來的大部分所得都捐給窮人，而原因只是因為「上帝答應讓他上天堂」。

女子孕期賀爾蒙影響變醜猶如老了幾十歲 丈夫不離不棄超感人

馬來西亞一名女子因為懷孕竟然經歷驚人的容貌改變，她的臉疑似因賀爾蒙影響，一夕之間彷彿老了幾十歲，不只佈滿皺紋還發炎紅腫，幸好丈夫不離不棄支持她，兩人才順利走過孕期。

無照提供醫療服務逾4000人 美佛州「假護理師」幹兩年才遭逮

美國佛州發生一起醫療詐騙案，一名沒有護理師執照的女子，竟冒用同學的證照號碼，在醫院服務長達兩年，陪同醫療看診病患多達4,000人。近期女子申請升遷，院方察覺有異進行調查，這起騙局才因此曝光。

童婚！印度13歲女學生被迫嫁給40歲已婚男…調查揭親媽是主謀

小小年紀女孩就被迫嫁人，而始作俑者竟是親生母親？印度1名13歲女學生在母親安排下，違法嫁給1名40歲已婚男子。女孩在與男子同居2個月後返回學校上課，並向老師吐露被母親安排婚嫁的情況，校方即時通報警方，最終揭發這宗童婚案件。而當地警方現已根據《禁止童婚法》，對新郎、他首任妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控。

AV男優結城結弦專訪爆辛酸史 日做12小時月薪曝光：想賺錢別入行

不少人以為AV男優是夢幻職業，每天都能和不同女優親密接觸，還有酬勞可以拿，其實有苦自知。專演「處男」角色，曾跟多名一線女優拍片,有「童帝」之稱的28歲日本AV男優結城結弦，日前接受大陸網紅訪問，自揭入行經過，更大爆做男優的辛酸，還哀嘆若年輕時多學習，就可以當金融及IT專才，不用天天跟女優做這樣辛苦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。