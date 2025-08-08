上帝答應讓他上天堂 愛爾蘭農夫賣地捐助窮人逾千萬台幣資產

愛爾蘭一名年輕農夫突然變賣土地，還將土地賣來的大部分所得都捐給窮人，而原因只是因為「上帝答應讓他上天堂」。

據ODDITYCENTRAL報導，這名不具名的農夫才40幾歲，其實還非常年輕，但他前陣子卻突然決定將土地賣掉，而且還要把賣掉土地的錢都捐出去。他表示，自己某天領受上帝啟示，要他把所有財產都捐出去，這麼做就能順利上天堂，所以深信不疑的他便決定照著上帝的囑咐執行。

律師凱勒赫（Katherine Kelleher）代表政府出庭時表示，男子在幾個月前以60萬歐元（約2088萬新台幣）出售農場，而且已經捐出一半以上的錢。光是上週在路邊，他就隨手給一名街友1,000歐元（約3.4萬新台幣），導致他的銀行帳戶瞬間「大縮水」。

凱勒赫表示，男子現在是「大失血」狀態，她出庭當天得知男子帳戶已經透支了6.5萬歐元（約226萬新台幣），但在這幾週內他又捐出了近3.8萬歐元（約132萬新台幣）的鉅款。為了避免男子權益受損，凱勒赫代表政府向法庭申請訴訟監護人，以免男子因為自己一直衝動的行為吃虧。

「訴訟監護人」是由法庭指派的獨立第三方，在訴訟期間代表當事人尋求最佳利益。目前愛爾蘭法官特威米（Michael Twomey）已經同意指派一名監護人，將協助男子保住權益，避免「錢包繼續失血」。