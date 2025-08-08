時速破320公里！德國高速公路開保時捷創最速紀錄 駕駛下場出爐

美聯社報導，德國警方表示，一名駕駛人在柏林以西的高速公路（Autobahn）被測出時速超過320公里，以超過限速近200公里創下紀錄。

這名未具名的超速駕駛人於7月28日在靠近薩克森－安哈特邦布爾格（Burg）的A2高速公路飆速被抓獲。馬格德堡（Magdeburg）警局5日表示，該駕駛人被處以900歐元（約台幣31779元）的罰款，駕照扣2點，並禁止駕駛3個月。在德國，駕駛人的累積違規點數達到8分時，駕照會被吊銷，扣2點通常涉及闖紅燈、酒駕等重大違規。

據報導，被稱為「執法拖車」的路邊雷達裝置在例行檢查中逮到這名駕駛。警方表示，裝置顯示的讀數是「最高紀錄速度」321公里。根據衛報報導，當事人駕駛的是保時捷帕納美拉（Panamera），零售價超過10萬歐元（約台幣353.1萬元）。

德國著名的高速公路以不設速限聞名世界，但當局和駕駛俱樂部多年來一直爭論這項政策是否應該繼續。然而，高速公路並非所有路段都不限速，部分路段有速度限制，這名破紀錄駕駛人被抓的路段限速為120公里。

警方在聲明中指出，超速（Geschwindigkeitsüberschreitungen）不僅危及駕駛人自身，也危害所有用路人，「請遵守速限規定，這樣你才能安全上路，避免高額罰款、扣點及禁止駕駛。」

主張全德國速限的支持者長期以安全與氣候議題作為論點，但因駕駛俱樂部和汽車遊說團體將高速公路的自由駕駛視為珍貴的權利及德國文化遺產的一部分，這場辯論未能促成任何實質的立法進展。