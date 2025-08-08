快訊

時速破320公里！德國高速公路開保時捷創最速紀錄 駕駛下場出爐

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國北部城市不來梅附近的A27高速公路上，車輛通過限速120公里的標誌。資料照片。路透
美聯社報導，德國警方表示，一名駕駛人在柏林以西的高速公路（Autobahn）被測出時速超過320公里，以超過限速近200公里創下紀錄。

這名未具名的超速駕駛人於7月28日在靠近薩克森－安哈特邦布爾格（Burg）的A2高速公路飆速被抓獲。馬格德堡（Magdeburg）警局5日表示，該駕駛人被處以900歐元（約台幣31779元）的罰款，駕照扣2點，並禁止駕駛3個月。在德國，駕駛人的累積違規點數達到8分時，駕照會被吊銷，扣2點通常涉及闖紅燈、酒駕等重大違規。

據報導，被稱為「執法拖車」的路邊雷達裝置在例行檢查中逮到這名駕駛。警方表示，裝置顯示的讀數是「最高紀錄速度」321公里。根據衛報報導，當事人駕駛的是保時捷帕納美拉（Panamera），零售價超過10萬歐元（約台幣353.1萬元）。

德國著名的高速公路以不設速限聞名世界，但當局和駕駛俱樂部多年來一直爭論這項政策是否應該繼續。然而，高速公路並非所有路段都不限速，部分路段有速度限制，這名破紀錄駕駛人被抓的路段限速為120公里。

警方在聲明中指出，超速（Geschwindigkeitsüberschreitungen）不僅危及駕駛人自身，也危害所有用路人，「請遵守速限規定，這樣你才能安全上路，避免高額罰款、扣點及禁止駕駛。」

主張全德國速限的支持者長期以安全與氣候議題作為論點，但因駕駛俱樂部和汽車遊說團體將高速公路的自由駕駛視為珍貴的權利及德國文化遺產的一部分，這場辯論未能促成任何實質的立法進展。

過半數德國人不願為國而戰 59%受訪者不願拿起武器

童婚！印度13歲女學生被迫嫁給40歲已婚男…調查揭親媽是主謀

小小年紀女孩就被迫嫁人，而始作俑者竟是親生母親？印度1名13歲女學生在母親安排下，違法嫁給1名40歲已婚男子。女孩在與男子同居2個月後返回學校上課，並向老師吐露被母親安排婚嫁的情況，校方即時通報警方，最終揭發這宗童婚案件。而當地警方現已根據《禁止童婚法》，對新郎、他首任妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控。

AV男優結城結弦專訪爆辛酸史 日做12小時月薪曝光：想賺錢別入行

不少人以為AV男優是夢幻職業，每天都能和不同女優親密接觸，還有酬勞可以拿，其實有苦自知。專演「處男」角色，曾跟多名一線女優拍片,有「童帝」之稱的28歲日本AV男優結城結弦，日前接受大陸網紅訪問，自揭入行經過，更大爆做男優的辛酸，還哀嘆若年輕時多學習，就可以當金融及IT專才，不用天天跟女優做這樣辛苦。

「昨晚沒做愛」性慾沒滿足... 美辣妹女警揚言狂開罰單泄憤惹抨擊 她後續慘了

私人情緒切勿影響工作！美國德州1名女警日前於TikTok（抖音海外版）發布1段穿着警察制服拍攝的影片，聲稱因「昨晚沒做愛」，性慾得不到滿足，心情不好，她會向遇到的所有民眾開罰單泄憤。影片隨即引來熱議和網友抨擊，警方已就事件展開內部調查，目前該影片已被刪除。

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

隨著日本社會高齡化加劇，失智症與孤獨死等議題日益受到關注。據日媒「The Gold Online」報導，一名患有癡呆症的大學退休教...

丹麥「大美人魚」身材太火辣被批色情 作者：不解 只是比例放大

由於遭批評「色情兼醜陋」，以及「男人對女性外貌的火辣幻想」，丹麥的美人魚雕像「大美人魚」（Den Store Havfrue）即將被移出公眾視野。 丹麥宮殿和文化機構正把這座4乘6米的「大美人魚」從德拉厄爾堡（Dragør Fort）移除，原因是他們認為它不符合這座1910年建成的地標文化背景。

