無照提供醫療服務逾4000人 美佛州「假護理師」幹兩年才遭逮

美國佛州發生一起醫療詐騙案，一名沒有護理師執照的女子，竟冒用同學的證照號碼，在醫院服務長達兩年，陪同醫療看診病患多達4,000人。近期女子申請升遷，院方察覺有異進行調查，這起騙局才因此曝光。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名29歲的冒牌護理師奧特恩（Autumn Bardisa），從2023年7月起就開始冒名執業。她謊稱自己是合法登記護理師，在棕櫚海岸百翰醫院（AdventHealth Palm Coast Parkway）工作，為多達4,486名病患提供醫療服務。

她用大學同學的醫療執照號碼來偽造文件，聲稱自己完成護理相關培訓，只是還沒有通過國家考試。不久後她主動向主管表示自己已經通過考試，但執照號碼只和她的名字奧特恩相符，姓氏卻不同。

奧特恩聲稱自己是因為結婚才會改姓，但卻又拿不出結婚證明，這件事後來便不了了之。今（2025）年1月，奧特恩食髓知味申請升遷，被經辦人發現她根本只有過期的護理助理執照，隨即展開調查。

院方於今年1月22日將她解雇，也報警請警方協助。警方調查發現，奧特恩冒用的是一名大學同學的名字，但實際上兩人完全不認識。她在家中被捕，被控犯下「無照從事醫療專業」、「身分詐欺」等罪。