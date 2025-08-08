快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

無照提供醫療服務逾4000人 美佛州「假護理師」幹兩年才遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
女子偽造文件執業護理師，已經提供醫療服務逾4千多人。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子偽造文件執業護理師，已經提供醫療服務逾4千多人。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國佛州發生一起醫療詐騙案，一名沒有護理師執照的女子，竟冒用同學的證照號碼，在醫院服務長達兩年，陪同醫療看診病患多達4,000人。近期女子申請升遷，院方察覺有異進行調查，這起騙局才因此曝光。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名29歲的冒牌護理師奧特恩（Autumn Bardisa），從2023年7月起就開始冒名執業。她謊稱自己是合法登記護理師，在棕櫚海岸百翰醫院（AdventHealth Palm Coast Parkway）工作，為多達4,486名病患提供醫療服務。

她用大學同學的醫療執照號碼來偽造文件，聲稱自己完成護理相關培訓，只是還沒有通過國家考試。不久後她主動向主管表示自己已經通過考試，但執照號碼只和她的名字奧特恩相符，姓氏卻不同。

奧特恩聲稱自己是因為結婚才會改姓，但卻又拿不出結婚證明，這件事後來便不了了之。今（2025）年1月，奧特恩食髓知味申請升遷，被經辦人發現她根本只有過期的護理助理執照，隨即展開調查。

院方於今年1月22日將她解雇，也報警請警方協助。警方調查發現，奧特恩冒用的是一名大學同學的名字，但實際上兩人完全不認識。她在家中被捕，被控犯下「無照從事醫療專業」、「身分詐欺」等罪。

詐欺 美國 護理師

延伸閱讀

喝醉機上大鬧「找人性侵燒死妳」釀空姐創傷 富豪惡行判決出爐

愛吃薯條要注意！ 專家：每週三份就提升患糖尿病機率

影／就是要坐老婆旁邊！哥倫比亞男為搶座位機場打人

性伴侶太多影響觀感？ 研究：大家更在意「這件事」

相關新聞

時速破320公里！德國高速公路開保時捷創最速紀錄 駕駛下場出爐

美聯社報導，德國警方表示，一名駕駛人在柏林以西的高速公路（Autobahn）被測出時速超過320公里，以超過限速近200...

無照提供醫療服務逾4000人 美佛州「假護理師」幹兩年才遭逮

美國佛州發生一起醫療詐騙案，一名沒有護理師執照的女子，竟冒用同學的證照號碼，在醫院服務長達兩年，陪同醫療看診病患多達4,000人。近期女子申請升遷，院方察覺有異進行調查，這起騙局才因此曝光。

上帝答應讓他上天堂 愛爾蘭農夫賣地捐助窮人逾千萬台幣資產

愛爾蘭一名年輕農夫突然變賣土地，還將土地賣來的大部分所得都捐給窮人，而原因只是因為「上帝答應讓他上天堂」。

女子孕期賀爾蒙影響變醜猶如老了幾十歲 丈夫不離不棄超感人

馬來西亞一名女子因為懷孕竟然經歷驚人的容貌改變，她的臉疑似因賀爾蒙影響，一夕之間彷彿老了幾十歲，不只佈滿皺紋還發炎紅腫，幸好丈夫不離不棄支持她，兩人才順利走過孕期。

童婚！印度13歲女學生被迫嫁給40歲已婚男…調查揭親媽是主謀

小小年紀女孩就被迫嫁人，而始作俑者竟是親生母親？印度1名13歲女學生在母親安排下，違法嫁給1名40歲已婚男子。女孩在與男子同居2個月後返回學校上課，並向老師吐露被母親安排婚嫁的情況，校方即時通報警方，最終揭發這宗童婚案件。而當地警方現已根據《禁止童婚法》，對新郎、他首任妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控。

AV男優結城結弦專訪爆辛酸史 日做12小時月薪曝光：想賺錢別入行

不少人以為AV男優是夢幻職業，每天都能和不同女優親密接觸，還有酬勞可以拿，其實有苦自知。專演「處男」角色，曾跟多名一線女優拍片,有「童帝」之稱的28歲日本AV男優結城結弦，日前接受大陸網紅訪問，自揭入行經過，更大爆做男優的辛酸，還哀嘆若年輕時多學習，就可以當金融及IT專才，不用天天跟女優做這樣辛苦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。