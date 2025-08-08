快訊

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

OpenAI發布GPT-5免費用！奧特曼讚AI「首次感覺和一位博士級專家對話」

童婚！印度13歲女學生被迫嫁給40歲已婚男…調查揭親媽是主謀

香港01／ 撰文：夏洛特
13歲少女被迫嫁給40歲男子古德，當地警方援引該例，對古德、他妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控，而古德已於7月29日被警方拘捕。 圖/網路圖片
13歲少女被迫嫁給40歲男子古德，當地警方援引該例，對古德、他妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控，而古德已於7月29日被警方拘捕。 圖/網路圖片

小小年紀女孩就被迫嫁人，而始作俑者竟是親生母親？印度1名13歲女學生在母親安排下，違法嫁給1名40歲已婚男子。女孩在與男子同居2個月後返回學校上課，並向老師吐露被母親安排婚嫁的情況，校方即時通報警方，最終揭發這宗童婚案件。而當地警方現已根據《禁止童婚法》，對新郎、他首任妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控。

綜合印媒報導，婚禮發生於5月28日，印度特倫甘納邦南迪加馬區1名女孩，在母親斯拉凡蒂（Sravanthi）安排下，嫁給40歲已婚男子古德（Srinivas Goud）。

母親找房東做媒 牽線將女兒嫁出去

該名女孩今年才13歲，現在是8年級學生（相當於國中二年級）。她的父親於數年前離世，此後她的母親帶着她和兄長在南迪加馬區租屋住。她的母親早前向房東表示想將女兒「嫁出去」，而房東充當「媒人」從中牽線，合謀安排女孩與古德的婚事。

婚禮秘密進行 女孩向老師訴說實情

而古德早已結婚，他在徵得妻子的同意後，決定再娶女孩，婚禮在雙方家庭安排下秘密進行，並未引起旁人發現。女孩與古德同居約2個月後，近來回學校上課時向導師吐露心聲，校方得知內情後火速通知當地兒童保護部門及警方，最終才揭發這宗童婚事件並營救女孩。女孩目前被送往當地的社福機構安置中心，接受保護及心理輔導。

警方檢控包括新郎、女孩親媽等5人

根據當地的《禁止童婚法》，法例規定與18歲以下的女孩結婚屬違法，最高刑罰是監禁2年和罰款10萬盧比（約3.4萬新台幣）。當地警方援引該例，對古德、他妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控，而古德已於7月29日被警方拘捕。

地區兒童保護官員庫馬爾（Prawin Kumar）又指，若證實女孩在與古德同居期間被迫發生性行為，警方將根據《公共安全法》（POCSO）對古德提起進一步指控。

延伸閱讀：

ChatGPT擇日！台女按推薦吉日安排　驚見「忌嫁娶」：差點毀婚禮

婚宴霸王餐？內地老闆嫁女擺252圍指定要東星皇帝蟹　食完拒找數

文章授權轉載自《香港01》

印度 婚禮

相關新聞

童婚！印度13歲女學生被迫嫁給40歲已婚男…調查揭親媽是主謀

小小年紀女孩就被迫嫁人，而始作俑者竟是親生母親？印度1名13歲女學生在母親安排下，違法嫁給1名40歲已婚男子。女孩在與男子同居2個月後返回學校上課，並向老師吐露被母親安排婚嫁的情況，校方即時通報警方，最終揭發這宗童婚案件。而當地警方現已根據《禁止童婚法》，對新郎、他首任妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控。

AV男優結城結弦專訪爆辛酸史 日做12小時月薪曝光：想賺錢別入行

不少人以為AV男優是夢幻職業，每天都能和不同女優親密接觸，還有酬勞可以拿，其實有苦自知。專演「處男」角色，曾跟多名一線女優拍片,有「童帝」之稱的28歲日本AV男優結城結弦，日前接受大陸網紅訪問，自揭入行經過，更大爆做男優的辛酸，還哀嘆若年輕時多學習，就可以當金融及IT專才，不用天天跟女優做這樣辛苦。

「昨晚沒做愛」性慾沒滿足... 美辣妹女警揚言狂開罰單泄憤惹抨擊 她後續慘了

私人情緒切勿影響工作！美國德州1名女警日前於TikTok（抖音海外版）發布1段穿着警察制服拍攝的影片，聲稱因「昨晚沒做愛」，性慾得不到滿足，心情不好，她會向遇到的所有民眾開罰單泄憤。影片隨即引來熱議和網友抨擊，警方已就事件展開內部調查，目前該影片已被刪除。

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

隨著日本社會高齡化加劇，失智症與孤獨死等議題日益受到關注。據日媒「The Gold Online」報導，一名患有癡呆症的大學退休教...

丹麥「大美人魚」身材太火辣被批色情 作者：不解 只是比例放大

由於遭批評「色情兼醜陋」，以及「男人對女性外貌的火辣幻想」，丹麥的美人魚雕像「大美人魚」（Den Store Havfrue）即將被移出公眾視野。 丹麥宮殿和文化機構正把這座4乘6米的「大美人魚」從德拉厄爾堡（Dragør Fort）移除，原因是他們認為它不符合這座1910年建成的地標文化背景。

8月將出事？盲眼龍婆預言「天地雙火、團結的手斷兩半」 外界解讀曝光

2025年時序進入下半年，先前日本漫畫家龍樹諒「我所看見的未來」末日預言引發熱議，保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）也表示，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。