AV男優結城結弦專訪爆辛酸史 日做12小時月薪曝光：想賺錢別入行

不少人以為AV男優是夢幻職業，每天都能和不同女優親密接觸，還有酬勞可以拿，其實有苦自知。專演「處男」角色，曾跟多名一線女優拍片，有「童帝」之稱的28歲日本AV男優結城結弦，日前接受大陸網紅訪問，自揭入行經過，更大爆做男優的辛酸，還哀嘆若年輕時多學習，就可以當金融及IT專才，不用天天跟女優做這樣辛苦。

普通打工仔因好奇心入行

因「童顏」外表被網民封為「電子寵物」的結城結弦，日前接受YouTube頻道「比利在上海」的專訪，自曝入行辛酸史。結城表示他本來只是個當上班族返幾日便辭工的普通打工男，在一次辭職後的空窗期，他看到製作公司正在公開招募素人演員，抱著「反正也沒事做，試試看也無妨」的心情，就這樣一腳踏入了這個行業。

結城表示，他起初出於好奇心入行，只是偶爾參與拍攝，從沒想過要把這當成終生職業。但由於他工作態度認真，有業界人士建議他轉為全職。他笑著回憶當時的想法：「那就做到膩了為止吧！」沒想到最後一做便成了「獨當一面」的人氣男優。

那當初入行時，是否需要經過嚴格面試？結城結弦說：「這行不需要面試，是個完全的『實力主義』世界。」他解釋，這個行業非常現實，你的價值完全取決於你在鏡頭前的實際表現，而不是你的背景或資歷。「說得直接一點，就算你是第一天上班的新人，只要你的表現跟專業演員一樣精彩，你就能拿到一樣的待遇。」

AV男優賺多少？收入真相與未來的不安

一線女優的薪酬豐厚，那人氣男優又如何? 結城結弦坦言，他的收入確實比同齡的普通上班族要高：「不過，要說這行很賺錢，那倒未必。」他透露，目前業界頂尖的男優，一個片場的酬勞大約是5萬日圓（約新台幣1萬元）。假設體力驚人，一天能跑三個片場，一個月三十天不休息，「月收入最高可達450萬日圓（約新台幣90萬元）」。

聽起來很多，但他苦笑著說：「這種工作強度根本不是正常人能承受的。而且，跟其他行業的頂尖人才相比，這個收入並不算特別高。如果你真的想賺大錢，當AV男優絕對不是最好的選擇，因為付出和收入不太成正比。」而且，拍攝工作也相當辛苦，一場劇情片從早上九點拍到晚上十點是家常便飯，有時甚至會通宵拍到隔天早上。「所以如果我年輕時好好學習，就可以當IＴ人或金融人士，不用天天跟女優做了。」

感嘆AV行業缺乏職業保障

更讓他感到不安的是，這個職業缺乏保障。「這是一個非常不穩定的工作，」他語氣嚴肅地說，「沒有社會保險，如果受傷或生病，就等於失業了。」這種潛在的風險，讓他不得不開始思考投資等其他出路，為自己的未來建立更穩固的基礎。

鏡頭後的自律生活：不只「做」而已

要維持能在鏡頭前隨時上陣的狀態，背後要極度自律。結城結弦分享，他非常注重身體管理，從飲食、運動到口腔衛生、體味都嚴格控制。他會規律健身以保持身段，但又不能練得太大隻，以免失去「處男」的「感覺」。他也大方分享保健品清單，除了健身時會補充的精氨酸、肌酸等，還有瑪咖、東革阿里等用來提升男性機能的草本補充品。他笑稱這是在「拿自己做人體實驗」。

最後，他也想藉此機會給那些對這個行業抱有幻想的年輕人一些建議：「千萬不要把AV當成性愛教科書，它終究是『演戲』，是經過設計的影像作品，不是看了就能學會的。」

