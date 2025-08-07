「昨晚沒做愛」性慾沒滿足... 美辣妹女警揚言狂開罰單泄憤惹抨擊 她後續慘了

私人情緒切勿影響工作！美國德州1名女警日前於TikTok（抖音海外版）發布1段穿着警察制服拍攝的影片，聲稱因「昨晚沒做愛」，性慾得不到滿足，心情不好，她會向遇到的所有民眾開罰單泄憤。影片隨即引來熱議和網友抨擊，警方已就事件展開內部調查，目前該影片已被刪除。

據《每日郵報》報導，涉事女警名叫珍妮佛（Jennifer Escalera），是哈里斯縣警局副警長，於2021年9月起任職女警。她日前於TikTok上傳1段發牢騷影片，見到她當時穿着警察制服，坐在警車內，字幕提到「Didn't get cracked last night so everyone is getting a ticket（昨晚沒做愛，所以每個人都會收到罰單）」。

女警因「沒做愛」 揚言狂開罰單

「getting cracked」是俚語，意即發生性關係，最近引起風潮，Gen Z（Z世代）年輕人十分流行使用，不時有各行各業創作者於TikTok發布影片，分享足夠或缺乏性生活如何影響工作情緒。

網民批言論欠專業 警方已展開調查

珍妮佛影片引來網友強烈不滿，批評言論「不恰當」且「無禮」，對警察一職缺乏尊重及不專業。警方發言人表示，管理層已知悉事件，並已展開內部調查，目前不便進一步評論。

