留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

隨著日本社會高齡化加劇，失智症與孤獨死等議題日益受到關注。據日媒「The Gold Online」報導，一名患有失智症的大學退休教授在看到妻子於自宅玄關倒地身亡後，意外發現對方生前所留下的「臨終筆記」，當中不僅詳細記錄約8000萬日圓（約新台幣1621萬元）的財產分布與處理方式，更附上一段溫柔語句，讓他在翻閱當下忍不住落淚。

報導指出，今年已70多歲的男教授曾任教於國立大學，婚後與妻子居住在大學附近，夫妻間關係良好、無子女。某日，妻子因蛛網膜下腔出血突然倒臥在玄關，但由於教授本身患有失智症，當下未能認出眼前倒地的是自己的配偶，僅反應「這是誰？」並感到不知所措，事後才被警方發現妻子身亡。

教授的妻子並未留下正式遺囑，但在其遺物中發現一本由她親筆撰寫的「臨終筆記」，內含詳細的資產記錄。內容包括約1000萬日圓的房產持分、2000萬日圓存款與5000萬日圓股票，總額約為8000萬日圓，資產狀況與解約辦理方式都標註清楚，並附上聯絡人名單。

後來教授逐漸從最初的迷茫中恢復，看著妻子留下的筆記，回憶起過往的甜蜜時光，以及對方無微不至的照顧，不禁難過地淚如雨下。教授的弟弟坦言，「一直以來，作為全職主婦的嫂子包攬了所有家務」，而哥哥如今失去摯愛，恐怕難以獨自在家生活。

事後，死者的兩位兄長與教授協議，依照法定比例分配遺產，目前由律師與家屬協助辦理申報與分割程序。由於教授難以獨自生活，家屬安排他入住距弟弟住處20分鐘車程的高齡者住宅，並簽訂「任意後見（成年監護）」契約，後續也將規劃其財產分配事宜。