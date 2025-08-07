丹麥「大美人魚」身材太火辣被批色情 作者：不解 只是比例放大

快訊

香港01／ 撰文：洪怡霖
「大美人魚」與作者Peter Bech合照。圖擷自X
由於遭批評「色情兼醜陋」，以及「男人對女性外貌的火辣幻想」，丹麥的美人魚雕像「大美人魚」（Den Store Havfrue）即將被移出公眾視野。

丹麥宮殿和文化機構正把這座4乘6米的「大美人魚」從德拉厄爾堡（Dragør Fort）移除，原因是他們認為它不符合這座1910年建成的地標文化背景。

《政治報》藝術評論家形容雕像「醜陋且色情」，牧師兼記者Sorine Gotfredsen則在《貝林時報》上寫道：「豎立一座體現男人對女性外貌火辣幻想的雕像，不太可能促進許多女性對自身身體的接納。」

Sorine Gotfredsen稱，許多人覺得這座雕像粗俗、缺乏詩意且不受歡迎，政府此舉確實令人振奮，「因為我們正被公共空間中那些令人窒息的、盛氣凌人的身體形象所淹沒。」

「大美人魚」作者Peter Bech則表示無法理解這些批評，這座「大美人魚」是自己因應遊客評論「小美人魚」太小而創作，石像胸部只是按比例放大而已。

Peter Bech說，當地人經常和他說很喜歡其作品，他希望能找到一種方法，把「大美人魚」保留在鎮上。

也有人為「大美人魚」抱打不平。《貝林時報》編輯Aminata Corr Thrane稱，對美人魚胸部的審視無異於身體羞辱，「難道女性裸露的胸部必須具有特定的學術形狀和尺寸才能在公共場合出現嗎？」

Aminata Corr Thrane稱，「大美人魚」的裸露部份比「小美人魚」還要少一點，只是胸部更大，「才是問題所在」。

她表示：「也許這兩座雕像，大、小美人魚展現女性的兩面，也反映世人對『真正的女人』以及『錯誤的女人』的爭論。」

