8月將出事？盲眼龍婆預言「天地雙火、團結的手斷兩半」 外界解讀曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），預言今年8月份「天地將升起雙火，而團結的手會斷成兩半」。 示意圖／ingimage
保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），預言今年8月份「天地將升起雙火，而團結的手會斷成兩半」。 示意圖／ingimage

2025年時序進入下半年，先前日本漫畫家龍樹諒「我所看見的未來」末日預言引發熱議，保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）也表示，今年8月份「天地將升起雙火，而團結的手會斷成兩半」，此話被解讀為國際上恐將發生大事件抑或又有野火、地震等天災發生，引發不少網友們討論。

根據外媒moneycontrol報導指出，盲眼龍婆巴巴萬加預言2025年8月「雙重火焰」，示警世界近期會面臨重大轉折，且會有一場「神秘的災難」，有可能是野火肆虐、小行星撞擊地球或是政治人物、政黨的崩潰垮台。

儘管盲眼龍婆已於1966年去世，但其生前留下逾5000個預言，包括曾預測911事件、歐巴馬當選、英國脫歐及新冠肺炎等大事，2022年則會有大地震，台灣當年就發生9月17日的規模6.4、9月18日的規模6.8強震，甚至連今年緬甸3月28日發生的強震也在她的預言之中，外媒指她的預測命中率高達85%。

此回她預示世界末日將會在2025年開始，特別是今年8月份的「雙重火焰」預言顯示，世界會有「雙重火焰將同時從天而降，並從地升起」，雖然此話講得不夠明確，但仍被外界認為應該和大自然的災害有關係。

有的人認為「雙重火焰」可能是像山林野火、火山噴發，或是暗示外太空的隕石撞擊或小行星墜落，然而也有些人聲稱這可能指的是軍事衝突或導彈攻擊。

至於「團結的手會斷成兩半」，許多人覺得是指北約或歐盟等主要全球聯盟的分裂有關，西方和東方陣營之間的緊張局勢增加了聯盟的變化和地緣政治的重新洗牌。

另方面，巴巴萬加同時還預測「已經打開的東西無法關閉」，引起了人工智慧或是生物科技領域將有進一步突破的想像，它可能是指某些發現或發明會對人類未來產生貢獻，也意謂著AI和基因研究不斷加速進展。

