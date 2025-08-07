找未成年櫻花妹援交被逮 陸28歲留學生辯：為了練習日文

日本傳出中國留學生涉嫌兒童買春。一名28歲、就讀東京都某大學的中國大陸籍周姓男子，涉嫌和16歲女高中生進行性交易，近日遭日本警方逮捕。

綜合日媒報導，周男住東京豐島區。他透過社群平台與一名進行「爸爸活」（即援交）的高二女生認識，從2023年12月開始，雙方私下見面約10次。

今年4月3日晚間，兩人在新宿歌舞伎町某間旅館碰面，周男在知道對方未滿18歲的情況下，仍以現金15000日圓（約新台幣3000元）與她進行性交易，後遭警方逮捕。

整起案件曝光，是因為4月時該名少女疑似用藥過量，在歌舞伎町東橫一帶被警方輔導盤查，她當時供稱曾從事援交，警方依此循線追查鎖定周男。

警方發現，該名中國男學生犯案前會觀察附近是否有警察，還會和少女討論「今天好像不會被輔導」等訊息，顯示有預謀規避查緝。

周男被捕後承認犯行，辯稱「因為可以練習日文」才與少女見面，警方目前已依法送辦。