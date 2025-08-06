男友身高只有120公分還是願意嫁 正妹曝原因感動眾人

加拿大一名正妹雖然有著亮眼外型，卻選擇和身高只有120公分的男友結婚。她近期分享自己和男友交往到結婚的心路歷程，讓許多網友大呼感動。

據《太陽報》（The Sun）報導，艾妮塔（Anita Wing Lee）是在2021年認識現在的丈夫提姆（Tim Muttoo）。提姆患有侏儒症，所以身高只有大約120公分，身形十分嬌小。他認識艾妮塔以後馬上展開熱烈追求，甚至開始傳曖昧訊息，但艾妮塔卻發了「好人卡」，認為自己根本沒辦法將提姆當成戀愛對象。

艾妮塔說，雖然知道提姆喜歡她，但自己就是沒有心動，於是請姊妹幫忙寫訊息，婉轉拒絕對方的心意。不過讓艾妮塔驚訝的是，訊息一送出後她就後悔了，心中出現非常矛盾的感覺。

她認為提姆心思細膩，且真誠又熱情，心中的矛盾感受，讓她懷疑自己其實對提姆也有感覺。艾妮塔十分掙扎，因為男方的身高實在太矮，「不是我想像中理想伴侶的樣子。」

但在深入相處後，艾妮塔發現提姆體貼又有責任感，是個值得託付終身的人，她也自我審視，發現自己要找的不是外在條件，而是內在的契合與安全感。兩人於2024年9月訂婚，並在今（2025）年結婚，婚後雙方不僅幸福甜蜜，甚至還一起做公益。

他們一起經營公益組織H2O4all，希望能為世界各地提供乾淨的水源。婚禮照片曝光後，有不少網友留言祝賀，但有人一度以為提姆不是真人，懷疑照片是AI合成的。艾妮塔說，雖然提姆的外表不是她想像中的樣子，但「這就是最棒的地方」，鼓勵大家勇敢嘗試，突破自己的舒適圈。