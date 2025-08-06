性伴侶太多影響觀感？ 研究：大家更在意「這件事」

兩性關係中，「交過幾任？」或「有多少性經驗？」通常是敏感話題，根據英國一項最新研究發現，這類問題或許真的會影響交往意願。大多數人以為交往人數會影響未來的戀愛關係，但這項研究證實，真正影響戀愛的不是「人數」，而是「發生的時間點」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國史旺西大學（Swansea University）的心理學家湯瑪斯（Andrew G. Thomas）負責主導這項研究，研究已經發表在《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

這項研究的調查對象橫跨11國、共有5,000名受試者參與。研究團隊列出受試者潛在對象的「性歷史時間軸」，並請受試者評估是否願意與對方建立穩定關係。結果顯示，大多數人會傾向避免與性伴侶過多的人交往，但如果性經驗逐年減少，對方的吸引力就會明顯上升。

研究發現，影響人們對伴侶觀感的關鍵，其實不是過去性伴侶的人數，而是「時間遠近」。舉例來說，若是某人的性伴侶很多，但都是很久發生的事，這個人反而會被視為適合長期交往的對象；換言之，如果性經驗發生的時間較近，就會被認為不夠穩定，不適合交往。

湯瑪斯表示，之前的研究曾指出，受試者通常會對有豐富性經驗的人抱持保留態度，「但這次研究發現，如果性行為不是近期發生，大家的態度就會明顯放寬。」他認為，這代表受試者更在意伴侶是否「改變」，而非人數。

有趣的是，這項研究打破了性別刻板印象。研究中無論男女，對性的評價方式都十分接近，顛覆了「女性較容易因性經驗多而受批評」的觀念。團隊希望這項研究能鼓勵更健康的性觀念，讓性羞辱和厭女言論都有更多反思的空間。